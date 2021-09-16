UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ilk grup maçında Eintracht Frankfurt ile mücadele ediyor. Maçı izleyenler bir yandan da Frankfurt nerede, hangi ülkede? Frankfurt'un haritadaki yeri neresi? Eintracht Frankfurt hangi ülkenin takımı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

FRANKFURT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Frankfurt Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın beşinci büyük şehridir.

Ortaçağ'dan beri Frankfurt, Almanya'nın en önemli kent merkezlerinden biri olmuştur. 794 yılında ilk kez belgelerde değinilen Yüksek Orta Çağ'dan itibaren bağımsız bir imparator şehridir ve 1806'ya kadar seçim ve 1562'den beri Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun taçlandırma şehridir. 1816'dan 1866'ya kadar Alman Birliği'ne ve 1848-1849 yılları arasında ilk bağımsız seçilmiş Alman Parlamentosu'na ev sahipliği yapmıştır.

Günümüzde Frankfurt sadece Almanya değil, Avrupa çapında da önemli bir finans, fuar ve hizmet merkezidir ve Alpha World Cities olarak adlandırılan tek Alman büyükşehridir. Şehir, Avrupa Merkez Bankası'na, Almanya Merkez Bankası'na, Frankfurt Borsası'na ve Frankfurt Fuarı'na ev sahipliği yapmaktadır. Merkezi konumu sayesinde Frankfurt Havaalanı'na, Merkez Gar'a, Frankfurt kesişim noktasına ve dünya çapında en yoğun otoyol ağına sahip olmasıyla Avrupa'nın en önemli trafik düğüm noktalarından biridir.

Frankfurt ilk kez 1875 yılında 100.000'in ve 1928'de ilk kez 500.000'in üzerinde bir nüfusa ulaşmıştır. Bugün dar şehir alanında aşağı yukarı 1,8 milyon, Rhein-Main bölgesinin tümünde ise 6 milyon kişi ikamet etmektedir. Frankfurt'un bir özelliği ise Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerine sahip olmasıdır. Gökdelenlerin çoğu bankalara aittir. En yükseği Commerzbank Tower olan bu binaların çoğu son 20 sene içinde yapılmıştır.