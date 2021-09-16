MSB duyurdu! Yunanistan ve Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan FETÖ'cü ve DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.

2'Sİ FETÖ'CÜ 2'Sİ DEAŞ'LI

Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ'li terörist olduğu belirlendi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.