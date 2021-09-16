Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı

Başkan Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, açılış programında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sene başından beri düzenlediğimiz çeşitli programlarla büyük önem taşıyan yıl dönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin Anadolu'nun manevi değerlerini tanımasını istiyoruz.





Kırşehir AK Parti binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bundan Sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum. 4 katlı bu binanın açılışını gerçekleştirerek partimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi siyasi faaliyetlerde de modern binalara sahip olmak gerekiyor.