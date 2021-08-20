İran sınırı ve Van'da kaçak göçmen operasyonu! Tek tek yakalandılar

Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiyeİran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmuyor.
Göçmenlerin yoğun olarak kullandığı sınır geçiş noktalarının başında gelen Van'da ise Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar birer birer yakalanıyor.
Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde "şok evleri" denilen bekleme noktalarına baskın yapılıyor. Van Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri son bir ayda şehir merkezindeki şok evlerine düzenledikleri baskınlarda 5 bine yakın düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
BİN 500 DOLAR VERİYORLAR
Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekât polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor. Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay yürüyen göçmenler, bölgenin coğrafi yapısı, yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçiyorlar. Göçmenler insan tacirlerine kişi başı ortalama bin 500 dolar veriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki izbe yerlerde büyükşehirlere gitmek için günlerce kötü şartlarda bekliyor. Ahırdan bozma şok evlerinde zor şartlar altında bekletilen mülteciler, insan tacirlerinin kurbanı oluyor.