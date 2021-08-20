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    • 20.08.2021 06:59
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    İran sınırı ve Van'da kaçak göçmen operasyonu! Tek tek yakalandılar

    İran sınırında göçmenlerin geçiş noktalarında 7/24 nöbet tutulurken, kent merkezinde de polis, şok evleri denilen izbe bekleme yerlerine baskın yapıyor. Anbean takip edilen operasyonda, ahırdan bozma şok evlerinde 18 Afgan göçmen yakalandı.

    İran sınırı ve Van’da kaçak göçmen operasyonu!

    Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiyeİran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmuyor.

    Göçmenlerin yoğun olarak kullandığı sınır geçiş noktalarının başında gelen Van'da ise Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar birer birer yakalanıyor.

    Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde "şok evleri" denilen bekleme noktalarına baskın yapılıyor. Van Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri son bir ayda şehir merkezindeki şok evlerine düzenledikleri baskınlarda 5 bine yakın düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı tutuklandı.


    BİN 500 DOLAR VERİYORLAR
    Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekât polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor. Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay yürüyen göçmenler, bölgenin coğrafi yapısı, yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçiyorlar. Göçmenler insan tacirlerine kişi başı ortalama bin 500 dolar veriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki izbe yerlerde büyükşehirlere gitmek için günlerce kötü şartlarda bekliyor. Ahırdan bozma şok evlerinde zor şartlar altında bekletilen mülteciler, insan tacirlerinin kurbanı oluyor.

        Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, şok evlerine baskın düzenliyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Özel Harekât polislerine, olası terör saldırılarına karşı Terörler Mücadele ekipleri de destek verdi. Daha önce birçok göçmenin yakalandığı mahallede her taşın altına bakıldı. Mültecilere ait bir iz arandı. Savcılık izni ile yapılan aramalarda ahıra gizlenen 18 Afgan mülteci bulundu.

        Penceresiz, küçücük bir oda içinde kötü koşullarda günlerdir bekleyen Afgan mülteciler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabah'ın haberine göre, burada temel ihtiyaçları karşılanan mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan'a gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.



        İSTANBUL'DA 506 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önceki gün 18 ilçede yapılan kontrollerde 239'u Afgan 506 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 18 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 239'u Afgan 267'si diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 506 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

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