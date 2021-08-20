İran sınırı ve Van'da kaçak göçmen operasyonu! Tek tek yakalandılar



BİN 500 DOLAR VERİYORLAR

Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekât polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor. Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay yürüyen göçmenler, bölgenin coğrafi yapısı, yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçiyorlar. Göçmenler insan tacirlerine kişi başı ortalama bin 500 dolar veriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki izbe yerlerde büyükşehirlere gitmek için günlerce kötü şartlarda bekliyor. Ahırdan bozma şok evlerinde zor şartlar altında bekletilen mülteciler, insan tacirlerinin kurbanı oluyor.