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    • 15.09.2021 10:24
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    Son dakika: Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Vadajir bölgesinde dün düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığını bildirdi. Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

    Türkiye’den o ülkedeki saldırıya kınama

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun Vadajir bölgesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    Menfur terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyeler iletildi, saldırıda hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

    Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
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