Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sınırımız güvende

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'dan kaçan Afganlar'ın Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tartışmalarına son noktayı koydu. İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki birliklere seslendi.

Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

4 KATMANLI ÖNLEM!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van sınırında incelemelerde bulundu. Alınan güvenlik önlemlerin 4 aşamalı olduğunu açıkladı: Sınır ve arkası tüm güvenlik güçlerince yakın takipte... Modüler duvar, 4mX4m hendek, gözetleme kuleleri ve İHA-SİHA'lı önlemlerimiz var. Asker, jandarma, polis ve özel devriye teyakkuzda...