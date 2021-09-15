Son anket sonuçları açıklandı! İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı! Bugün seçim olsa kim kazanır?

Somut örneklere bakacak olursak kısa vadeli bir dönemde şu kısa dönende dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi... Hem siyaset kurumunu halkın nezdinde itibarını düşürecek hem de gerçekten canla başla mücadele eden o süreçlerde bu şekilde atılan yalanların yalan olduğu zaten daha sonra teyit edildi. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır. Burada tek bir yerin hakkını değil de genel olarak herkesin hakkını korumak adına böyle bir çalışma yapıyoruz.