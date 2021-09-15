Son anket sonuçları açıklandı! İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı! Bugün seçim olsa kim kazanır?

Canlı yayında önemli mesajlar veren Hamza Dağ, şu açıklamaları yaptı:
Biz bunu dezenformasyonla yalanla mücadele olarak değerlendiriyoruz. Uzun yıllardır devam eden bir süreç ama son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde yalan politikası tüm dünyada olduğu gibi yaşanan hadiseler bunlar. Dünya buna arşı reaksiyonunu almış vaziyette. Biz de zaman zaman bu sıkıntıları yaşadığımızda bir takım tedbirler insanlarımızı korumak adına almak zorundayız. Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor.
Somut örneklere bakacak olursak kısa vadeli bir dönemde şu kısa dönende dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi... Hem siyaset kurumunu halkın nezdinde itibarını düşürecek hem de gerçekten canla başla mücadele eden o süreçlerde bu şekilde atılan yalanların yalan olduğu zaten daha sonra teyit edildi. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır. Burada tek bir yerin hakkını değil de genel olarak herkesin hakkını korumak adına böyle bir çalışma yapıyoruz.
MUHALEFETİN SANSÜR ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Şu anda medyaya bakın. Bir parti ile aynı noktada olan medya kuruluşları var. Bir partinin neredeyse sözcüsü gibi hareket eden, CHP'nin medya organları var. Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz. İfade edecek, örgütlenebilecek ve eğitimini verebilecek. Siz bu ifadelerinizi ortaya koyarken karşı taraftaki bir insanın hukukunu zedeliyorsanız onu kamu otoritesi korumak zorunda. Bir bürokratla ilgili 11, 12 maaş alıyor gibi yalan ifadeler ortaya koyuyorsunuz. Yok böyle bir şey yani... Birine diyorsanız ki 10 maaş alıyor, alıp almadığı devletin kayıtlarında var. Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite diyorsunuz, bunun tespiti kayıtlarda var. Helikopter gelmedi diyorsunuz arkadan ses geliyor. Alın size objektiflik.