Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisini kara kara düşündürecek anket sonuçları

Popülerlik meselesi önemli. Buraya tekrar döneceğiz. Önce bir anketten bazı rakamlar paylaşalım. Öyle siyasi partileri, belediye başkanlarını memnun etmek, kamuoyunu manipüle etmek için masa başında yapılmış, tamamen duygusal içerikli bir anketten bahsetmiyorum. Bir siyasi parti tarafından orman yangınları ve sel felaketleri sonrasında sahadaki fotoğrafı net olarak görüp, yol haritasını buna göre belirlemek için yaptırılan bir araştırma bu.

Vatandaşa isim vermeden "Kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz?" diye sormuşlar. Yüzde 44 bu soruya 'Erdoğan' cevabını vermiş. Peki, Erdoğan'ın arkasından kim geliyor sizce? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi?