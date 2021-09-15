Son dakika: Türkiye'nin gözü o saatte! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi.