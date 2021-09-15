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    • 15.09.2021 13:06
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    Ulukışla trafik kazası sonucu Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Ütü tost ile sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Tostçu Mahmut Anıl Kurt ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Özellikle son dakikalarda sosyal medyada Anıl Kurt ile ilgili detaylar konuşuluyor. Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada fenomen ismin trafik kazasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt ölümü sevenlerini yasa boğdu. Son yaptığı açıklamada Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kaldığını belirten Anıl Kurt, dükkan açarak büyümek istediğini kaydetmişti. Peki, Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları ise gündeme damgasını vurdu.

    Fenomen isimden acı haber geldi

    Ütü tost ile farklı lezzet sunarak adından sosyal medyada söz ettiren Tostçu Mahmut Anıl Kurt'a dair bilgiler araştırılıyor. Beşiktaş'ta mekan açmaya hazırlanan ünlü isimden acı haber geldi. Meşhur ütü tostuyla ünlenen Anıl Kurt'un hayatını kaybettiği açıklandı. Tostçu Mahmut'un resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada Anıl Kurt'un yaşamını yitirdiği ve cenaze tarihinin duyurulacağı ifade edildi. Peki, Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    TOSTÇU MAHMUT HAYATINI KAYBETTİ

    Tostçu Mahmut'tan acı haber geldi. Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

    İşte sosyal medya hesabından yapılan açıklama;

    Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfamızdan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    ÜTÜ TOST İÇİN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU

    Adana'da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen "Tostçu Mahmut", 'ütü tost' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor. Vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için kuyruğa girip dakikalarca sıra bekliyordu. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        Seyhan ilçesi, Bey Mahallesi'nde bulunan küçük tablasında yaptığı 'ütü tost' ile kısa sürede sosyal medyanın aranan ismi olan Tostçu Mahmut, müşterilerine sipariş yetiştirmekte zorlanıyordu.

        Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, müşterilerinin yoğun talebinden memnun. Babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır sürdüren Anıl Kurt, fenomen olmasının nedeninin de yaptığı tostların lezzetinden kaynaklandığını belirtti.

        Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kaldığını belirten Anıl Kurt, dükkan açarak büyümek istediğini kaydetti.

            Kurt, "1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz" dedi.

            Gaziantep'in meşhur tostçusu 'Tostçu Erol'u rakip olarak görmediğini de ifade eden Kurt, "Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır" ifadelerini kullandı. Anıl Kurt, günlük 6 TL'den en az 150 tüm ekmek tost sattığını kaydetti.

            Tostçu Mahmut'un yaptığı ütü tost ise, saç tava üzerinde sucuğun kavrulup üzerine yumurta, domates ve acı sosun dökülüp karıştırılmasıyla hazır hale geliyor. Karıştırılan malzemeler daha sonra ekmeğin arasına konulup ütü ile ekmeği de ısıtıp hazır hale getiriyor.

            Evde ütü tost nasıl yapılır?

            İşe domatesleri küp küp doğrayarak başlayın. Ardından bir kangal sucuğu küçük küçük doğrayın. Bir tencereye salça ve 2 su bardağı su alıp birkaç taşım kaynatıyoruz. Bir kaseye yumurtaları kırıyoruz. Bir tavaya tereyağı sürüyoruz. Üzerine sucukları diziyoruz. 4 dakika sonra domatesleri sucukların yanlarına yerleştiriyoruz. Yumurtaları sucuk ve domateslerin üzerine ekliyoruz.

            Yaklaşık 3 dakika sonra sucuk, domates ve yumurtaları güzelce karıştırıyoruz. Üzerine hazırlanan sostan 4 yemek kaşığı ekliyoruz. Tavaya baharat ve tuz ilave ediyoruz. Tost ekmeğinin içini tost makinesinde ısıtıyoruz.

            Ekmeğin arasında yumurtalı sucuk yerleştiriliyor. Ayrıca sostan da birkaç kaşık ekmeğin içerisine gezdiriyoruz. Ütü tostu aparatınız yoksa ekmeği 3-4 dakika tost makinesinde pişiriyoruz. Afiyet olsun.
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