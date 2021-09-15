Ulukışla trafik kazası sonucu Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ütü tost ile farklı lezzet sunarak adından sosyal medyada söz ettiren Tostçu Mahmut Anıl Kurt'a dair bilgiler araştırılıyor. Beşiktaş'ta mekan açmaya hazırlanan ünlü isimden acı haber geldi. Meşhur ütü tostuyla ünlenen Anıl Kurt'un hayatını kaybettiği açıklandı. Tostçu Mahmut'un resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada Anıl Kurt'un yaşamını yitirdiği ve cenaze tarihinin duyurulacağı ifade edildi. Peki, Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
TOSTÇU MAHMUT HAYATINI KAYBETTİ
Tostçu Mahmut'tan acı haber geldi. Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.
İşte sosyal medya hesabından yapılan açıklama;
Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfamızdan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
ÜTÜ TOST İÇİN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU
Adana'da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen "Tostçu Mahmut", 'ütü tost' ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor. Vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için kuyruğa girip dakikalarca sıra bekliyordu. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.