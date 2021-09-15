Ulukışla trafik kazası sonucu Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tostçu Mahmut'un yaptığı ütü tost ise, saç tava üzerinde sucuğun kavrulup üzerine yumurta, domates ve acı sosun dökülüp karıştırılmasıyla hazır hale geliyor. Karıştırılan malzemeler daha sonra ekmeğin arasına konulup ütü ile ekmeği de ısıtıp hazır hale getiriyor.

Evde ütü tost nasıl yapılır?

İşe domatesleri küp küp doğrayarak başlayın. Ardından bir kangal sucuğu küçük küçük doğrayın. Bir tencereye salça ve 2 su bardağı su alıp birkaç taşım kaynatıyoruz. Bir kaseye yumurtaları kırıyoruz. Bir tavaya tereyağı sürüyoruz. Üzerine sucukları diziyoruz. 4 dakika sonra domatesleri sucukların yanlarına yerleştiriyoruz. Yumurtaları sucuk ve domateslerin üzerine ekliyoruz.

Yaklaşık 3 dakika sonra sucuk, domates ve yumurtaları güzelce karıştırıyoruz. Üzerine hazırlanan sostan 4 yemek kaşığı ekliyoruz. Tavaya baharat ve tuz ilave ediyoruz. Tost ekmeğinin içini tost makinesinde ısıtıyoruz.

Ekmeğin arasında yumurtalı sucuk yerleştiriliyor. Ayrıca sostan da birkaç kaşık ekmeğin içerisine gezdiriyoruz. Ütü tostu aparatınız yoksa ekmeği 3-4 dakika tost makinesinde pişiriyoruz. Afiyet olsun.