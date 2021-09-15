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    • 15.09.2021 09:54
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    Bakan Derya Yanık’tan Ali Babacan’a cevap: Yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyorlar!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal yardım hizmetlerini tek çatı altında toplayacaklarını dile getirip sosyal politikalar eylemini açıklamıştı. Babacan’ın bu halkın gözünü boyamaya çalışan açıklamasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’tan cevap geldi. Yanık, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor" dedi.

    Bakandan Babacan’a cevap

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal politikalar eylem planlarına ilişkin yaptığı açıklamaya, Twitter hesabından cevap verdi. Babacan'ın sosyal yardım ve hizmetlerinin tek çatıda toplanacağı açıklamasına yanıt veren Bakan Yanık, söz konusu uygulamanın Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'yle hayata geçirildiğini açıkladı.

    Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım"

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Twitter hesabında ise Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nin tanıtıldığı bir açıklamaya yer verildi. Açıklamada, "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile sosyal yardımlarımızı daha isabetli ve efektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli imkanlar ve insan kaynağımızla hayata geçirdiğimiz sistemimiz sayesinde kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak süreçleri hızlandırıyoruz" denildi.

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    Bakandan Babacan’a cevap
    Haberler Güncel Bakan Derya Yanık’tan Ali Babacan’a cevap: Yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyorlar!
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