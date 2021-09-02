Seçimlerde HDP'den istediğini alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de FETÖ'cü vatan hainlerine oynuyor!

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kılıçdaroğlu, Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük beldesinde, sulamada kullandıkları elektriğin faturasını ödeyemediklerini öne süren çiftçilerin sorunlarını dinledi.
"EN GEÇ 2 SENE İÇİNDE BÜTÜN SURİYELİLERİ, AFGANLARI HEPSİNİ GÖNDERECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin, "Türkiye'deki Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Hiç meraklanma en geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu memlekette kendi karnımızı doyurduk da onlar mı kaldı? Bu konuda çok duyarlıyım, ırkçılık yapmıyorum, gelen kişilere kızmıyorum, onları getirenlere kızıyorum. Onları davulla, zurnayla kendi memleketlerine göndereceğim. Herkes kendi memleketine gitsin. Orada huzur içinde yaşasın. Yardımsever gene orada da yardım eder. Burada değil ama oraya yarım edin. Onların can güvenliğini sağlayacağım. Onlara yardım edeceğim. Evini, yolunu, okulunu yapacağım. Kendi memleketlerine gitsinler. 'Hem yerli, hem milliyiz' diyorlar, Türkiye'nin dokusunu değiştirdiler, etnik yapısını değiştiriyorlar. Biz bunları kaldıracağız."
Bir çiftçinin, "Afganistan 24 saatte teslim oldu, hiç mi vatansever yokmuş içinde?" sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Hepsi burada. Afgan gençler burada, biz de askeri oraya gönderiyoruz. Bizim askerin kanı satılık mı Allah aşkına. 2 bin 900 kilometre ötede, 2 bin 900 kilometre öteye neden gitsin bizim askerimiz? Bizim askerimizin burnu kanamasın, ayağına taş değmesin." değerlendirmesinde bulundu.
Suriyelilere 40 milyar dolar verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, 40 milyar doları bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, alın teri dökene vermeleri durumunda ülkenin şaha kalkacağını aktardı.