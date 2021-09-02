Seçimlerde HDP'den istediğini alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de FETÖ'cü vatan hainlerine oynuyor!

Bir çiftçinin, "Afganistan 24 saatte teslim oldu, hiç mi vatansever yokmuş içinde?" sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Hepsi burada. Afgan gençler burada, biz de askeri oraya gönderiyoruz. Bizim askerin kanı satılık mı Allah aşkına. 2 bin 900 kilometre ötede, 2 bin 900 kilometre öteye neden gitsin bizim askerimiz? Bizim askerimizin burnu kanamasın, ayağına taş değmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilere 40 milyar dolar verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, 40 milyar doları bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, alın teri dökene vermeleri durumunda ülkenin şaha kalkacağını aktardı.