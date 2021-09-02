Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2021 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 14:12
    ABONE OL

    Seçimlerde HDP'den istediğini alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de FETÖ'cü vatan hainlerine oynuyor!

    Yıllardır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni seçim politikası belli oldu. Kılıçdaroğlu son günlerde üst üste yaptığı KHK açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi yanına aldığı halde hezimetlerine yenisini ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seferki hedefi FETÖ’cüler oldu. Kılıçdaroğlu bugün gerçekleştirdiği Nevşehir ziyaretinde KHK’lılar ile ilgili “Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin” dedi.

    Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kılıçdaroğlu, Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük beldesinde, sulamada kullandıkları elektriğin faturasını ödeyemediklerini öne süren çiftçilerin sorunlarını dinledi.

    "EN GEÇ 2 SENE İÇİNDE BÜTÜN SURİYELİLERİ, AFGANLARI HEPSİNİ GÖNDERECEĞİZ"
    Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin, "Türkiye'deki Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

    "Hiç meraklanma en geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu memlekette kendi karnımızı doyurduk da onlar mı kaldı? Bu konuda çok duyarlıyım, ırkçılık yapmıyorum, gelen kişilere kızmıyorum, onları getirenlere kızıyorum. Onları davulla, zurnayla kendi memleketlerine göndereceğim. Herkes kendi memleketine gitsin. Orada huzur içinde yaşasın. Yardımsever gene orada da yardım eder. Burada değil ama oraya yarım edin. Onların can güvenliğini sağlayacağım. Onlara yardım edeceğim. Evini, yolunu, okulunu yapacağım. Kendi memleketlerine gitsinler. 'Hem yerli, hem milliyiz' diyorlar, Türkiye'nin dokusunu değiştirdiler, etnik yapısını değiştiriyorlar. Biz bunları kaldıracağız."

    Bir çiftçinin, "Afganistan 24 saatte teslim oldu, hiç mi vatansever yokmuş içinde?" sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Hepsi burada. Afgan gençler burada, biz de askeri oraya gönderiyoruz. Bizim askerin kanı satılık mı Allah aşkına. 2 bin 900 kilometre ötede, 2 bin 900 kilometre öteye neden gitsin bizim askerimiz? Bizim askerimizin burnu kanamasın, ayağına taş değmesin." değerlendirmesinde bulundu.

    Suriyelilere 40 milyar dolar verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, 40 milyar doları bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, alın teri dökene vermeleri durumunda ülkenin şaha kalkacağını aktardı.

        "SANDIK GELECEK, BUNDAN KAÇMA ŞANSLARI YOK"
        Şimdi freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gittiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Allah sonumuzu hayreylesin diyorum. Sandık gelecek, bundan kaçma şansları yok. Sandık gelecek, oturup bunlara demokratik yollardan bir ders vereceğiz." dedi.

        Bir kadının, "Hayvanların hakkını çıkarıyorlar, biz kadınların hakkı nerede?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadınların haklarını da vereceğiz, hiç şüpheniz olmasın. Hele sizin hakkınız ödenmez zaten. Annelerin hakkı ödenmez." yanıtını verdi.

        Kadının, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını, mahkemede yargılamasının yapılmadığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini... Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." diye konuştu.

        Kılıçdaroğlu, daha sonra Derinkuyu ilçesinde esnaf gezisi yapıp vatandaşlarla sohbet etti, kendisine ikram edilen çayı içti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
        Son birkaç gündür seçim uğruna skandal KHK açıklamalarında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan da tepki gelmişti.

        Bir sosyal medya kullancısı, "Darbecilere rütbelerini, FETÖ'cülere şirket ve bankasını iade edip, Bylock ve ankesörü de suç olmaktan çıkarmayı vaad etmesini bekliyoruz. Düşünsenize; KHK ile ihraç edilen Zekeriya Öz görevine iade edilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılmış!!!" ifadelerini kullanarak düşüncelerini paylaştı.

        15 TEMMUZ'A TİYATRO DEMİŞ KAHVE İÇEREK İZLEMİŞTİ
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da darbecilerce geçişine izin verilmiş, darbeyi evde kahve yudumlayarak takip etmiş, darbecilerin kendisine vereceği görevleri ellerini ovuşturarak beklemişti.

            KILIÇDAROĞLU DEVLETİN KAPISINI FETÖ'CÜLERE AÇACAK
            Gazeteci Nedim Şener, geçtiğimiz günkü köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Şener'in yazısı şu şekilde:

            CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendinden önceki genel başkan Deniz Baykal'a ve partisinde milletvekilliği yapmış kişilere kumpas kuran Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını çok memnun eden; tuhaf, tuhaf olduğu kadar Türkiye için çok tehlikeli bir açıklama yaptı.

            15 Temmuz'dan sonra Kanun Hükmünde Kararnamelerle devlet memurluğundan çıkartılan 125 bin 678 kişi arasında, "göreve iade" kararı verilen 14 bin 455 kişi yerine "herkesin" görevlerine döneceğinin işaretini verdi. CHP iktidarı ile tekrar devlete yerleşme umudu doğan firari FETÖ mensupları sevinçlerini gizleyemedi.

            Bir kesim ise oldukça sessizdi...

            AKP'li Bülent Arınç, "KHK faciadır" dediğinde yeri göğü inleten FETÖ kumpasları ile hapislere girmiş olan CHP milletvekilleri, her fırsatta FETÖ'ye karşı olduğunu söyleyen parti teşkilatı, üyeleri, tabanı ve yandaş gazetecileri ise bu kez suskun.

            Neyse, konu FETÖ olunca benim için Bülent Arınç ile Kılıçdaroğlu arasında fark yoktur, sözümü ona da söyledim buna da söyleyeceğim.

            HATA DEĞİL PARTİ POLİTİKASI
            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen hafta Çorum ziyareti sırasında tam olarak şunları söyledi:

            "Geçen özel harekâtta çalışan bir polis, Ankara Mamak'ta karşılaştık. 'Beni kanun hükmünde kararnameyle attılar. Gittim savcılığa, savcı takipsizlik verdi.

            Mahkemede hiçbir zaman yargılanmadım ve mahkûm edilmedim. Beni görevime vermeleri lazım. 'Hayır efendim seni göreve geri veremeyiz...' Niye veremiyorsun? Sözüm söz, bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın."

            Benzer sözleri daha önce yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan duyunca, "düzeltilebilir hatalı açıklamalar" olarak değerlendirmiştim.

            Ama Kılıçdaroğlu'nun, hiçbir ayrım yapmadan, "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" sözleri bunun son derece yanlış ve Türkiye açısından çok tehlikeli bir parti politikası olduğunu gösteriyor.

            FETÖ'NÜN YANINDA HİZALANDI
            FETÖ'nün Deniz Baykal'ı, "kaset komplosuyla" devirmesinden sonra, CHP'de FETÖ'cüleri ağırlamaya başlayan ve FETÖ'cü danışmanlarla çalışan Kılıçdaroğlu, 17/25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra FETÖ'nün yanına hizalandı.

                CHP'lileri, FETÖ'nün el konulan gazete, televizyon ve bankasının önüne yolladı. Yetmedi kendisi de gitti. Televizyonlarına çıkıp hükümeti tehdit etti. 15 Temmuz gecesi, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanmasını, "insani korku" olarak yorumlasam da darbe girişimi sonrası da, FETÖ'cülerin işine yarayacak ne kadar yalan yanlış konu varsa ortaya atmaktan çekinmedi. FETÖ'cülerin, darbeden sonra ortaya attığı, "tiyatro, senaryo, kontrollü darbe" yalanlarını piyasaya sürdü hatta rapor hazırlattı. "Kontrollü darbe" yalanının altını

                doldurmak için, FETÖ'cülerin "Adil Öksüz MİT elemanı" yalanını kamuoyuna taşıdı. 4 bakan, 120 milletvekili Bylock'çu yalanını belgeleyemedi. Şimdi de sıra, KHK ile devlet memurluğundan çıkartılanları görevlerine iade etme sözü vermeye geldi.

                KİMLER İADE EDİLECEK
                Herkesi görevine iade edeceğini söylerken, "Yeter ki teröre bulaşmamış olsun" şerhi düşmüş.

                Ya ne dediğini bilmiyor ya FETÖ'yü.

                Mesela, eline silah almamış, adam öldürmemiş, bomba atmamış ama Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarını yürütmüş hâkim ve savcılar geri dönecek mi? Ya, TSK'daki FETÖ'cülerin mahrem imamlığını yapmış, öğretmenler, akademisyenler. Hakkındaki soruşturmada, "takipsizlik" kararı verilmiş olan ve 2020 Yüksek Askeri Şurası'nda önce generalliğe terfi ettiren sonra da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanan, ankesörlü hat operasyonunda tekrar yakalanınca FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Serdar Atasoy'u iade edecek mi?

                İADE TALEBİ REDDEDİLEN 50 BİN KİŞİ MAHKEME KARARIYLA FETÖ'CÜ
                Oysa, kamu görevinden çıkartılan 125 bin 678 kişi arasından haksızlığa uğradığı belirlenen 14 bin 455 kişinin hakkını arayacağına, terörist FETÖ mensuplarına umut dağıtıyor.

                İyi niyetle yorumlarsam, Kılıçdaroğlu'nun durumu tam bilgisizlik örneği. Ne FETÖ'yü tanıyor ne OHAL Komisyonu çalışmalarını. Komisyon kararlarına karşı mahkeme yolu açık. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, OHAL komisyonunun iç hukuk yollarından biri olduğunu kabul etti. Avrupa Konseyi de yaptığı incelemede, komisyonun açık ve şeffaf bir sistem kurduğunu belirledi. Komisyon, kişiler hakkındaki incelemeyi 20 kurumdan 106 başlıkta aldığı bilgilerle yapıyor. Görevi iade talebi reddedilse bile mahkeme yolu açık.

                42 BİN KİŞİ DE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA
                Öte yandan göreve iade talebi reddedilen 102 bin 428 kişiden yaklaşık 50 bini hakkında mahkemeler tarafından verilmiş mahkûmiyet kararları bulunuyor. Yani yaklaşık yüzde 50'si mahkeme kararıyla FETÖ'cü.

                42 bin 650 kişi hakkında da adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor

                Yani konu Kılıçdaroğlu'nun verdiği tek bir örnekte olduğu gibi "savcılıklardan takipsizlik kararı almış mağdurlardan" ibaret değil.

                Karşımızda, millete ve devlete ihanet etmiş bir terör örgütü var. Ve Kılıçdaroğlu tıpkı, Kobani bahanesiyle insanların ölümüne sebep olan HDP'li Demirtaş'a olduğu gibi, 251 insanımızı şehit eden FETÖ terör örgütüne sahip çıkıyor.

                FETÖ'nün devletten temizliği gibi, devlete geri döndürülme fikri bir beka sorunudur ve 15 Temmuz'da darbecileri püskürttüğü gibi Türk milleti bununla da mücadele edecektir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Cumhuriyet tarihinin rekoru!
                Haberler Güncel Seçimlerde HDP'den istediğini alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de FETÖ'cü vatan hainlerine oynuyor!
                    SON DAKİKA