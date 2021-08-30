CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "devletin kapılarını FETÖ'cülere açma" sözü

HATA DEĞİL PARTİ POLİTİKASI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçen hafta Çorum ziyareti sırasında tam olarak şunları söyledi:

"Geçen özel harekâtta çalışan bir polis, Ankara Mamak'ta karşılaştık. 'Beni kanun hükmünde kararnameyle attılar. Gittim savcılığa, savcı takipsizlik verdi.

Mahkemede hiçbir zaman yargılanmadım ve mahkûm edilmedim. Beni görevime vermeleri lazım. 'Hayır efendim seni göreve geri veremeyiz...' Niye veremiyorsun? Sözüm söz, bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın."

Benzer sözleri daha önce yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan duyunca, "düzeltilebilir hatalı açıklamalar" olarak değerlendirmiştim.

Ama Kılıçdaroğlu'nun, hiçbir ayrım yapmadan, "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" sözleri bunun son derece yanlış ve Türkiye açısından çok tehlikeli bir parti politikası olduğunu gösteriyor.

FETÖ'NÜN YANINDA HİZALANDI

FETÖ'nün Deniz Baykal'ı, "kaset komplosuyla" devirmesinden sonra, CHP'de FETÖ'cüleri ağırlamaya başlayan ve FETÖ'cü danışmanlarla çalışan Kılıçdaroğlu, 17/25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra FETÖ'nün yanına hizalandı.

CHP'lileri, FETÖ'nün el konulan gazete, televizyon ve bankasının önüne yolladı. Yetmedi kendisi de gitti. Televizyonlarına çıkıp hükümeti tehdit etti. 15 Temmuz gecesi, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanmasını, "insani korku" olarak yorumlasam da darbe girişimi sonrası da, FETÖ'cülerin işine yarayacak ne kadar yalan yanlış konu varsa ortaya atmaktan çekinmedi. FETÖ'cülerin, darbeden sonra ortaya attığı, "tiyatro, senaryo, kontrollü darbe" yalanlarını piyasaya sürdü hatta rapor hazırlattı. "Kontrollü darbe" yalanının altını

doldurmak için, FETÖ'cülerin "Adil Öksüz MİT elemanı" yalanını kamuoyuna taşıdı. 4 bakan, 120 milletvekili Bylock'çu yalanını belgeleyemedi. Şimdi de sıra, KHK ile devlet memurluğundan çıkartılanları görevlerine iade etme sözü vermeye geldi.