CHP yandaşı Can Ataklı 28 Şubat paşalarından hesap sorulunca rahatsız oldu! TSK'ya ve yargıya ağır hakaretler

Başörtülü olduğu için okullara sokulmayan ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin kamusal alanlardan silindiği 28 Şubat döneminin mimarlarından olan generallerden hesap soruluyor.
RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ
Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.
Emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.
Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.
CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU
28 Şubat paşalarından hesap sorulmasından rahatsız olan Korkusuz yazarı Can Ataklı TSK'ya ve yargıya ağır hakaretlerde bulundu.
Ataklı şu skandal ifadeleri kullandı:
"Benim ordumun düştüğü hale bak. Milli Savunma Bakanlığı büyük bir keyifle açıklıyor. 28 Şubat'tan yargılanan ve mahkum olan generallerin hepsinin rütbesi sökülmüş atılmıştır.
28 Şubat'ta diyelim ki kötü şeyler yaptılar. 3-5 kişiyi mağdur ettiler diyelim. Kardeşim bunun karşılığı bu mu ya. 80 yaşındaki Çetin Doğan'ı hapse atarken hiç mi vicdanen sızlamamıyor içiniz?"
ASKERİ SESSİZ KALMAKLA SUÇLADI
"Şimdi çok merak ediyorum. Yanında emir subayı olarak mahiyetinde çalıştığınız bu komutanları şimdi böyle yaparken gıkınız bile çıkmıyor. Hiç bir vicdan ve ahlakınız yok."