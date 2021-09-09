Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan 28 Şubat'ın darbeci askerlerine özlem!

Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.

Can Ataklı "Ordumuz rahatsız, hasta, bütün duyarlılığını yitirdi. Diyanet İşleri Başkan istediği gibi konuşuyor, laikliği yerden yere vuruyor. Yav kardeşim Genelkurmay Başkanı denen adamın hiç mi haysiyeti yok..." dedi.

TÜRK ORDUSUNA DİL UZATAN ATAKLI CHP'DEKİ MİDE BULANDIRAN TACİZ OLAYLARINI BÖYLE SAVUNMUŞTU!

Gündeme bomba gibi düşen CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş medya iğrençliği örtbas etmeye çalıştı.

ATAKLI'DAN SKANDAL SAVUNMA

Bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içerisinde yaşanan taciz skandallarına CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir savunma geldi.