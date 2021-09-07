Fransa Lafarge üzerinden DEAŞ'ı fonlamış! Gizli belgeler ifşa oldu! Fransız istihbaratı...
Fransa'nın DEAŞ ile iş birliği yine deşifre oldu. Fransa geçtiğimiz temmuz ayında dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'yi YPG'nin ardından DEAŞ'ın da hizmetine açmıştı. Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve tüm bunların Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı. Fransız Yargıtayı, Fransız çimento devi Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit etti.
Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.
ŞİRKET, FRANSIZ İSTİHBARATININ DESTEĞİNİ İSTEDİ
AA'nın ulaştığı Fransız devletine ait belgelerde Lafarge şirketi ile Fransız istihbarat servisi arasındaki ilişkinin 22 Ocak 2014'te şirketin güvenlik müdürü Jean Claude Veillard'ın İçişleri Bakanlığı istihbaratına ait bir adrese gönderdiği e-postayla başladığı anlaşılıyor.
Şirket yetkilisi Veillard, mailinde Lafarge'ın Suriye'de halen aktif olduğunu ve çalışmalarının devam edebilmesi için "yerel aktörlerle" ilişki kurması gerektiğini belirtti. Güvenlik müdürü, istihbarat servisine, basında kendileri hakkında bazı olumsuz yayınlar yapıldığını belirterek, yöneticilerinin ve genel merkezin ne kadar risk altında olduğunu sordu.