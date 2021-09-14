Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: THK üzerinden şov yapan CHP sözünde duracak mı?

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Manavgat'ta, Muğla'da ormanlarımız yanarken özellikle de muhalefetin CHP kanadı yeri göğü inletiyordu: Türk Hava Kurumu'nun yangın uçakları neden uçurtulmuyor?
Haklı haksız onlarca eleştiri yapıldı, hatta insanlar sokağa dökülmek istendi.
Peki, sonra ne oldu? Bugün muhalefetin gündeminde ne var? O hangarlara terk edilen uçakları, kurumun milyarlara varan borçlarını hatırlayan var mı? Gördüğümüz kadarıyla yok... Sanıyorum bir dahaki yangına kadar CHP bu meseleyi hatırlamaz.
CHP SÖZÜNDE DURACAK MI?
Oysa o günlerde CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı bir araya gelmiş, THK'yı kurtarma rolüne soyunmuşlardı: