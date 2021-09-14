FETÖ borsası şebekesinin organizatörü Kazım Yiğit Akalın hakim karşısına çıkacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda 6 kişilik şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Avukat Kazım Yiğit Akalın ve 1 polis tutuklanırken 4 şüpheli iste adli kontrolle serbest kaldı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle 111 sayfalık bir iddianame düzenledi. Akalın ve beraberindeki şüphelilerin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
AKALIN'IN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER İDDİANAMEDE
Dava dosyasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mağdur", Ş.Ç isimli iş insanı "Suçtan zarar gören", oğlu iş insanı G.Ç. ise "Müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Dava dosyasının deliller kısmında ise müşteki G.Ç.'nin şikayet dilekçeleri, G.Ç. ile avukat Mehmet İplikçioğlu arasında yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve çözümü ve İplikçioğlu'nun ifadesi yer buluyor. İplikçioğlu'nun ayrıca avukat Kazım Yiğit Akalın'la arasında yapılan Facetime ve Whatsapp görüşme ekran görüntüleri, aralarında yapılan telefon görüşmelerine ait ses kayıtları, Akalın'a ait HTS kayıtları ve el konulan dijitallerin imaj alma ve inceleme tutanakları da dava dosyasında yer alan bir diğer delil oldu.
YOĞUN İRTİBATLI
Tespitlere göre; Akalın'ın sadece şüpheli bir polis memuruyla toplam 176 kez Facetime üzerinden arama kaydına rastlandı. Bir diğer polisle ise arasında 328 kez etkileşim sağlandığı tespit edildi. Akalın ve 4 polis memurunun FETÖ dosyasının takibi için gerçekleştirilen eylemlerin olduğu süre zarfında, yoğun iletişim ve ortak baz kayıtlarına rastlandı.
İLK AKALIN İRTİBATA GEÇTİ
İddialara göre Akalın, FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp'la irtibata geçti. Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.
"ABİ Ş.Ç DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI"
2 Mart günü Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi emniyetten bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.
AVUKATIN ULAŞAMADIĞI DELİLLERE AKALIN ULAŞMIŞ
Avukat İplikçioğlu bu teklifi müvekkili Ş.Ç. ve oğlu G.Ç.'ye söyledi. Müvekkiliyle yaptığı görüşmede ne karşılığı bu işlemin gerçekleşeceği konuşuldu. 3 Mart günü Kazım Yiğit Akalın soluğu, tekrar avukat İplikçioğlu'nun ofisinde aldı. Akalın burada İplikçioğlu'na, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150- 200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulundu. Akalın ayrıca, emniyetten Ş.Ç.'nin babasıyla ilgili soruşturma dosyasının ayrıntılarını öğrenip bu görüşmede avukat İplikçioğlu'yla bu ayrıntıları paylaştı. İplikçioğlu ifadesinde bu bilgileri müvekkillerinin avukatlığını yapmasına rağmen ilk kez Akalın'dan duyduğunu belirtti.