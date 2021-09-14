FETÖ borsası şebekesinin organizatörü Kazım Yiğit Akalın hakim karşısına çıkacak!

İLK AKALIN İRTİBATA GEÇTİ

İddialara göre Akalın, FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı Ş.Ç.'nin avukatı Mehmet İplikçioğlu ile ilk olarak 1 Mart'ta Whatsapp'la irtibata geçti. Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.

"ABİ Ş.Ç DİYE BİR MÜVEKKİLİN VAR MI"

2 Mart günü Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi emniyetten bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.

AVUKATIN ULAŞAMADIĞI DELİLLERE AKALIN ULAŞMIŞ

Avukat İplikçioğlu bu teklifi müvekkili Ş.Ç. ve oğlu G.Ç.'ye söyledi. Müvekkiliyle yaptığı görüşmede ne karşılığı bu işlemin gerçekleşeceği konuşuldu. 3 Mart günü Kazım Yiğit Akalın soluğu, tekrar avukat İplikçioğlu'nun ofisinde aldı. Akalın burada İplikçioğlu'na, "Ş.Ç.'yi bekletmeyiz. Ona yardımcı olacak şekilde ifadesini alırız. Emniyetten serbest bırakılır. Bunun karşılığında 150- 200 bin dolar istediklerini söylediler" teklifinde bulundu. Akalın ayrıca, emniyetten Ş.Ç.'nin babasıyla ilgili soruşturma dosyasının ayrıntılarını öğrenip bu görüşmede avukat İplikçioğlu'yla bu ayrıntıları paylaştı. İplikçioğlu ifadesinde bu bilgileri müvekkillerinin avukatlığını yapmasına rağmen ilk kez Akalın'dan duyduğunu belirtti.