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    • 14.09.2021 16:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti
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