Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
- Güncel
- 14.09.2021 16:10
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- Son Güncelleme:
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- 14.09.2021 16:10
Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç’i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.