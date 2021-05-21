FETÖ borsası kuran Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın FETÖ borsasındaki manevraları ortaya çıktı. Akalın'ın, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen iş insanı G.Ç.'nin avukatının ofisine 3 kez giderek pazarlığı bizzat yönettiği belirlendi. Soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırılabilmesi için 150 bin dolar talep eden Akalın'ın, kendisi hakkında başlatılan soruşturmadan haberdar olunca panikleyerek, savcılığa müracaatta bulunduğu ortaya çıktı.
FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın arasında bulunduğu 6 kişilik şebekenin organizasyonunu bizzat yönettiği ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden Mehmet Asım İplikçioğlu, adli kontrolle serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kazım Yiğit Akalın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sabah gazetesinin ayrıntıları şu şekilde; Akalın'ın FETÖ şüphelileriyle, aracılar arasında mekik dokuduğu ortaya çıktı. Skandal, iş insanının savcılığa gelerek şikayetçi olmasıyla gün yüzüne çıktı.
TEKLİFİ AVUKATI ÜZERİNDEN İLETTİ
Soruşturma dosyasına göre; iş insanı G.Ç.'nin babası Ş.Ç. hakkında FETÖ soruşturması yürütülüyordu. Ş.Ç. ifadesinde, avukatları Mehmet İplikçioğlu'nun kendilerine, bir şahsın kendisine ulaştığını, babası ile ilgili dosyanın bu aracı sayesinde babası lehine sonuçlanacak şekilde hızlıca hazırlanacağını, ifade verdikten hemen sonra serbest bırakılacağını, ancak bu işlemlerin bitiminde 150 bin dolar para istediğini söyledi.
AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Yapılan incelemelerde FETÖ borsasını organize edenin Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu ortaya çıkarıldı. Akalın'ın, avukat Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti.