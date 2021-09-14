İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl dikey bahçeleri sökme kararı almıştı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB yine dikey bahçelere göz dikti! Bu kez de Maltepe'de!