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    • 14.09.2021 12:15
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    CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB yine dikey bahçelere göz dikti! Bu kez de Maltepe'de!

    CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB dikey bahçeleri katletmeye devam ediyor. İBB bu kez de Maltepe Aydınevler D-100 Karayolu mevkisindeki dikey bahçeyi söktü.

    İBB yine dikey bahçelere göz dikti!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Maltepe Aydınevler D-100 Karayolu mevkisindeki dikey bahçeyi söktü.

    İBB'nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri sürüyor.

    Belediye ekiplerinin, Maltepe Aydınevler mevkisinde, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatarak, bakımsızlıktan kuruyan dikey bahçeyi söktüğü görüldü.

    İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl dikey bahçeleri sökme kararı almıştı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.

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    Haberler Güncel CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB yine dikey bahçelere göz dikti! Bu kez de Maltepe'de!
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