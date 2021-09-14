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    • 14.09.2021 12:30
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    Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın: Demans hastası kadın yaralandı

    İstanbul Fatih’te demans hastası olduğu öğrenilen Tülay Yıldırım'ın kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Fatih’te korkutan yangın!

    Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına kalan ve demans hastası olduğu öğrenilen Tülay Yıldırım'ın yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye merdivenli itfaiye aracıyla ulaştı. Ekipler, alevler arasında kalan Yıldırım'ı daireden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tülay Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

        Dairede, hasar oluşurken itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Öte yandan yangın, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        "KADIN YANMIŞ KAPKARAYDI"

        Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kadın, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Teyze, demans hastası. Aklı gidip geliyor. Yangın onun evinde oldu. Sigara mı içiyordu? Ocaktan mı yandı? Bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler. Kadın yanmış, kapkaraydı" dedi.

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