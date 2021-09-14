Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın: Demans hastası kadın yaralandı

Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına kalan ve demans hastası olduğu öğrenilen Tülay Yıldırım'ın yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.