Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.09.2021 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2021 12:08
    ABONE OL

    Antalya'ya turist yağdı! Valilik hava yoluyla gelen turist sayısını açıkladı

    Son dakika haberi... Turizm cenneti Antalya'ya yıl başından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre artarak 6 milyon 41 bin 439'a ulaştığı bildirildi.

    Antalya’ya turist yağdı! Valilik açıkladı...

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan verilerin Antalya'da turizm açısından yüzleri güldürmeye devam ettiği belirtildi.

    Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

    "Turizmin başkenti Antalya'ya ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 arttı. Yıl başından bugüne kadar Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 6 milyon 41 bin 439 oldu. Geçen yılın eylül ayının ilk 13 gününde 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi. Eylülün ilk 13 günü itibarıyla turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti."

    Açıklamada, tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvelerini verdiği ifade edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka!
    Haberler Güncel Antalya'ya turist yağdı! Valilik hava yoluyla gelen turist sayısını açıkladı
        SON DAKİKA