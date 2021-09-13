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    • 13.09.2021 11:46
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    Son dakika! PKK/KCK'nın sözde elebaşısı MİT-TSK operasyonuyla imha edildi

    Gelen son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

    AA
    PKK/KCK’nın sözde elebaşısı imha edildi

    Son dakika haberi... MİT ve TSK'nın koordineli operasyonunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı.

    Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden ve 2020 yılında örgütün üst yönetiminin özel talimatıyla Gara'da görevlendirilen Ekinci, ortak operasyonda etkisiz hale getirildi.

    TEPEDEKİLERLE İRTİBATI SAĞLIYORDU

    Öldürülen sözde elebaşı hakkında bilgi veren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "MİT ve TSK'nın müşterek operasyonunda önemli bir gorillo daha ölümsüzleştirilmiş. HPG'nin sözde dış İlişkiler sorumlusu kod Cevher M. Emin Ekinci, aynı zamanda YPG/PKK'nın tepesindekilerin irtibat ve intikallerini koordine eden figür. Ancak bu sefer kendi intikalini koordine edememiş!" ifadelerini kullandı.

    ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARININ YARDIMCILIĞINI YAPTI

        Geçmişte, Türkiye'de PKK/KCK'nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Ekinci'nin, 2011 yılında Irak'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katılım yaptığı tespit edildi. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra, Kandil'de görevlendirilen Ekinci'nin, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptığı öğrenildi.



        Kandil'deki faaliyetlerinin ardından Sincar'da görevlendirilen Ekinci'nin, örgütün Sincar'da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildiği bildirildi.

        ÖZEL TALİMATLA GARA'DA GÖREVLENDİRİLDİ

        2020 yılında Gara'da PKK/KCK'nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci'nin, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak bu bölgede görevlendirildiği öğrenildi.

        ÖRGÜT KADROLARINDA ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRIYOR

        MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticilerinin, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağladığı belirtildi. Bu nedenle örgüt içinde kritik görevlere yönelik düzenlenen bu tip operasyonların, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırdığı bildirildi.

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