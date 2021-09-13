Son dakika! PKK/KCK'nın sözde elebaşısı MİT-TSK operasyonuyla imha edildi

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticilerinin, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağladığı belirtildi. Bu nedenle örgüt içinde kritik görevlere yönelik düzenlenen bu tip operasyonların, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırdığı bildirildi.

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