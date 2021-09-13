Son dakika! PKK/KCK'nın sözde elebaşısı MİT-TSK operasyonuyla imha edildi

Son dakika haberi... MİT ve TSK'nın koordineli operasyonunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı.
Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden ve 2020 yılında örgütün üst yönetiminin özel talimatıyla Gara'da görevlendirilen Ekinci, ortak operasyonda etkisiz hale getirildi.
TEPEDEKİLERLE İRTİBATI SAĞLIYORDU
Öldürülen sözde elebaşı hakkında bilgi veren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "MİT ve TSK'nın müşterek operasyonunda önemli bir gorillo daha ölümsüzleştirilmiş. HPG'nin sözde dış İlişkiler sorumlusu kod Cevher M. Emin Ekinci, aynı zamanda YPG/PKK'nın tepesindekilerin irtibat ve intikallerini koordine eden figür. Ancak bu sefer kendi intikalini koordine edememiş!" ifadelerini kullandı.
ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARININ YARDIMCILIĞINI YAPTI