Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'de haince bir saldırı sonucu şehit olan arkadaşlarımızın kanları yerde kalmadı!

1926 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK personelinin kahramanlığı, azim ve kararlılığıyla ülkesinin ve milletinin savunması ve güvenliği için gerekenleri yapmayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddet, tempo ve taarruzi bir ruhla devam edecek. İnşallah Mehmetçik en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından milletimizi kurtaracak ve hudutların güvenliğini sağlayacak." diye konuştu.

Akar, söz konusu faaliyetlerin Irak ve Suriye'nin sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz de orasıdır. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor." dedi.

"HUDUT NAMUSTUR"

Hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere de değinen Akar, şunları kaydetti:

"Hudut namustur. Çok açık ve net. Bu konuda Mehmetçik büyük emek harcıyor. Bunu çok yakından görüyoruz. Gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış demeden büyük emek harcıyor, ter döküyor, gerektiği yerde hayatını, canını ortaya koyuyor. Yapılan bu mücadele son derece saygıdeğer ve anlamlıdır. Herkesten beklentimiz bu mücadeleye saygı göstermeleridir. Mehmetçik bu konuda elinden geleni yapıyor, bundan sonra da yapmaya devam edecek."

Toplantının sonunda Akar'ın bir araya geldiği birlik komutanları, verilecek tüm görevlere hazır olduklarını belirtti.