Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan kızına kavuşan Diyarbakır annesi: Umudunuzu asla yitirmeyin

56 yaşında hayatının en büyük mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, "Bir gün evde oturuyordum, jandarma geldi. Ben de 'Yardım edin, kızımı el birliği ile dağdan indirelim' dedim. Sağ olsunlar, bana çok yardımcı oldular. Kızımı dağdan indirdik. Kızımı gördüğüm anda çok sevindim ve çok mutlu oldum. Kendisine doya doya sarıldım, öptüm ve kokusunu içime çektim. 56 yaşındayım, hayatımda en çok ona kavuştuğum an mutlu oldum. 6,5 yıl mücadele ettim, evladıma kavuştum ve en büyük zaferi ona sarıldığım an yaşadım. Anneler umudunuzu asla yitirmeyin, el birliği yapın, çocuğunuzu dağdan indirin. Beni kızıma kavuşturan devletime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletimden" diye konuştu.

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