Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan kızına kavuşan Diyarbakır annesi: Umudunuzu asla yitirmeyin

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılında Dersim Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada PKK tarafından kaçırılmasıyla terör örgütüne katılan Alev Turan'ın ailesi ile ikna görüşmelerine başladı.
Güllü Turan, 17 Mart 2020'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine de katıldı. Güllü Turan'ın çağrıları sonrası Alev Turan, 29 Temmuz 2021'de Tunceli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'nın barınma alanlarında kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Turan, Diyarbakır Valiliği'nin İçkale'deki makamında annesiyle buluştu ve sarılarak hasret giderdi.
"SÜREKLİ KIZIMIN YASTIĞINI VE ELDİVENLERİNİ KOKLUYORDUM"