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    • 11.09.2021 17:12
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    Kılıçdaroğlu'ndan ittifaktaki çatlakları perdeleme çabası: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz

    Millet İttifakı'nda 2023'teki seçimler öncesi adaylık krizi çıkmış, Kılıçdaroğlu ittifak ortaklarından bağımsız olarak adaylığını ilan ederken; Akşener ise İmamoğlu hakkında güzellemeler yaparak hamlesini yapmıştı. İttifaktaki kriz basına yansıyınca CHP liderinden manidar bir açıklama geldi. Krizi perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu, daha önceki açıklamalarından farklı olarak "Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz" dedi.

    İttifaktaki çatlakları perdeleme çabası

    Millet İttifakı'nda mızrak artık çuvala sığmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaymış gibi propaganda yapması ve ittifak ortaklarından bağımsız vaatlerde bulunması krizi de beraberinde getirdi.



    KRİZ BASINA YANSIYINCA KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ
    İttifaktaki kriz basına yansıyınca CHP liderinden manidar bir açıklama geldi. Krizi perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu, "Siyasette en önemli olan konu güven. Güveneceğimiz kişiyi siz seçeceksiniz. Ben ancak 'şu olsun, bu olsun' derim. Kişinin özgeçmişine ve o güne dek yaptıklarına bakacaksınız.



    Şahsi düşüncem; zaten bir cumhurbaşkanı seçilirse ittifakı oluşturacak tüm liderler orada olmak zorundadır. Bir kişinin kararı ile olmaz. İttifak ile temel konularda ittifakı oluşturan siyasi partiler karar verir.



        Bir araya geliriz, temel konularda karar verip o kararı kamuoyu ile paylaşırız. Gelecek ve DEVA da dahil liderler, ülkenin geleceği açısından kaygılılar ve bu kaygının giderilmesini istiyoruz"         ifadelerini kullandı.


        "İTTİFAK SAĞLA ZEMİNDE GİTMEZSE BOZULUR"
        CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı bir TV programında Millet İttifakı'nın geleceğine dair konuşmuştu. CHP'li Atıcı "İdeojik bir ayrılık var ittifak sağla zeminde gitmezse bozulur" dedi. İYİ Parti'den gelen eleştiriler için ise "Bazen yol kazaları olur, ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

        "BİR ARADA DURMASI ZATEN ÇOK KOLAY DEĞİL"
        CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "İhtiyaçtan bir ittifak doğdu. Yoksa İP'in, Saadet'in, bizim, sol partilerin, dışarıdan belki HDP'nin bir arada durması zaten çok kolay değil. Ama bundan kim kaçarsa, kim bozarsa seçmeni kendi partisini cezalandırır" dedi.



        BEN DİLİNE TEPKİ
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu son zamanlarda paylaştığı videolarda sürekli "ben" dilini kullanmasından dolayı eleştirdi. Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız... Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" dedi.

        "BİZİ DE GÖZETİN"
        İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'li belediyelere manidar uyarılarda bulundu. CHP'li belediyelerin kendilerini "çok fazla gözetmedikleri" imasında bulunan Çıray, "Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de hassasiyet göstermeleri gerek" dedi.

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