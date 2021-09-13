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    • 13.09.2021 10:33
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Biri daha teslim oldu

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    DHA
    Çözülme sürüyor! Biri daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çabalarıyla bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


    BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 144'E YÜKSELDİ

    2008 yılında PKK'ya katılan örgüt üyesinin son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 144'e yükseldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Biri daha teslim oldu
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