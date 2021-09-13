14 Eylül İstanbul İSKİ su kesintisi! Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbullular 14 Eylül sabahı su kesintisi ile uyanacak. 14 Eylül 2021 sabah saatlerinden itibaren üç ilçede sular kesilecek. Peki Sular saat kaçta gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada, 3 ilçede 13 saat sürecek planlı su kesintisi yaşanacak. Vatanndaşların mağduriyet yaşamamaları için İSKİ'nin internet sitesinde kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve suların geleceği saat verildi. Peki, sular saat kaçta gelecek? İşte aralarında Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar'ın bulunduğu kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin tam listesi!