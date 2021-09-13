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    • 13.09.2021 10:39
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    14 Eylül İstanbul İSKİ su kesintisi! Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbul'da su kesintisi yaşanan semtler son dakika olarak duyruldu. 14 Eylül Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak su kesintisi toplamda 13 saat sürecek. Su kesintisi yaşanan mahallelerdeki vatandaşlar kesintinin sona ereceği saati merak edip araştırıyor. 14 Eylül Salı günü planlı su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Peki, sular saat kaçta gelecek? İşte aralarında Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar'ın bulunduğu kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin tam listesi!

    takvim.com.tr
    14 Eylül İstanbul İSKİ su kesintisi! Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    İstanbullular 14 Eylül sabahı su kesintisi ile uyanacak. 14 Eylül 2021 sabah saatlerinden itibaren üç ilçede sular kesilecek. Peki Sular saat kaçta gelecek? İSKİ'den yapılan açıklamada, 3 ilçede 13 saat sürecek planlı su kesintisi yaşanacak. Vatanndaşların mağduriyet yaşamamaları için İSKİ'nin internet sitesinde kesintilerin yaşanacağı mahalleler ve suların geleceği saat verildi. Peki, sular saat kaçta gelecek? İşte aralarında Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar'ın bulunduğu kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerin tam listesi!

    ÜMRANİYE, ATAŞEHİR, ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

    Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;

    Ümraniye: Tüm mahalleler.

    Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

        Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.
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        Haberler Güncel 14 Eylül İstanbul İSKİ su kesintisi! Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
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