İzmir'de Harmandalı çöplüğünden sızan çöp suları Kösedere mevkisinde toprak kaymasına neden oldu

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaklaşmakta olan kış ayları öncesi başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere bölgede yaşanabilecekler konusunda tüm yetkililere uyarıda bulundu.
Yağışların başlaması ile birlikte Harmandalı Cumhuriyet Mahallesindeki toprak kaymasının hızını artıracağını iddia eden Kazar; "Bölgedeki kayma yağmur olmamasına rağmen yaz boyunca devam etti. Eğer önlem alınmazsa yağmurların başlaması ile birlikte burada büyük bir facia kaçınılmaz olacak. Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı neredeyse 30 ay oldu. Bu süreçte Harmandalında toprak kayması nedeniyle binlerce hektarlık alanda derin çatlaklar oluştu. 6 ev ile bir hayvan ağılı heyelanın etkisiyle oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Burada yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için mağdur oldu. Evleri boşaltıldığı için zor günler geçiren insanlara bir geçmiş olsun bile demedi" dedi.
İSTİFAYA DAVET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Harmandalında yaşananları tespit etmesi için komisyon kurması çağrısında bulunan Kazar; "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan olup bitenleri araştırması için bir komisyon kurup Harmandalına göndermesini rica ediyorum. Tunç Soyer'i istifaya davet ediyorum. Lütfen artık İzmir'e zarar vermekten vazgeçsin" dedi.