İzmir'de Harmandalı çöplüğünden sızan çöp suları Kösedere mevkisinde toprak kaymasına neden oldu

Sabah'ın haberine göre toprak kaymasının başladığı 2019 yılı Ağustos ayından bu yana çalmadık kapı bırakmadığını belirten Dursun Ali Kazar; "CHP Genel Merkezine ulaştım. Buradaki durumu tüm çıplaklığı ile bildirmeme rağmen maalesef aradan geçen süreçte gelen giden olmadı. Önümüz kış. Yağmurların başlamasına 2-3 ay kaldı. Halen daha Harmandalı dağlarındaki toprak kamasına bir önlem alınmış değil." dedi.

"HER AN BİR FELAKET YAŞANABİLİR"

Büyükşehir'in Harmandalı'nı gözden çıkardığını, insanları ölüme terk ettiğini öne süren Kazar; "Maalesef Tunç Soyer kafasını kuma gönmüş, buradaki halkla kesinlikle muhatap olmuyor. Bir ihale yapmışlar. Ama maalesef geç kalındı. Harmandalının kaybedecek bir günü bile yok. Üstelik Harmandalının altından 3 tane de fay hattı geçiyor. Burada her an bir felaket yaşanabilir."