CHP'li İzmir belediyesinde yine skandal görüntüler! Vatandaşlara açık kanalizasyonu uygun gördüler

CHP belediyeciliği yine baş gösterdi. Elle tutulur bir projeye imza atamayan CHP belediyeleri vatandaşların çilesi olmuş durumda. CHP'li İzmir belediyesinde ise yine sorunlar baş göstermeye devam ediyor.

VATANDAŞA BUNU MU UYGUN GÖRDÜNÜZ?

İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi'ndeki açık kanalizasyonlara vatandaşlar isyan etti.