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    • 12.09.2021 20:02
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.



    VEFATLARIN NEDENİ İHMALLERİN YOL AÇTIĞI YAYILIM
    Günlük Covid-19 tablosunu resmi sosyal medya hesapları üzerinden değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." açıklamasında bulundu.

    11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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            6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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