Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama: "Yasakçı anlayış içinde olamayız"





'BU REFORMLAR NE İLKTİR NE DE SON OLACAKTIR'

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu, hiçbir yerden emir almadan karar verdiğini vurgulayan Gül, "Kararları, bağımsız tarafsız şekilde yasamaya karşı da bağımsız yürütmeye karşı da bağımsız, millet adına karar veriyor. Bizim görevimiz, ödevimiz yasal yönde eksiklikler varsa bunların tespitini yapmak, yasamaya bu anlamda önerilerde bulunmak. Yine yürütme olarak da teknik diğer destekleri vermek. Onun ötesinde anayasadan başka hiçbir yerden emir almayan bir yargının, yargı mensuplarının adaleti tecelli ettirmesidir. Yargı, emniyet ve askeriye gibi FETÖ terör örgütü için önemli, ele geçirilecek mevzi olarak görülen bir yerdir ve buraya kriptolar ile hep sızdılar. Yeni gelen hakim, savcı arkadaşlarımızın yapacak çalışmalarla ilgili bir hazırlık yapıldı. Yasal ihtiyaçlar, idari ihtiyaçlar konusunda düzenlemeler yapıldı. 2023'e kadar gün gün, ay ay neler yapılacağı hedef takvimi olarak belirlendi. 2023 sonrası da devam edecek. Dolayısıyla bu reformlar ne ilktir ne de son olacaktır. Devamı da gelecektir. Bisikletin üzerinde pedalı sürekli çevirmezseniz, düşersiniz. Dolayısıyla bizde değişimci bir anlayışla sürekli o pedalı çevireceğiz. Daha önceki reformlarımızda çok değerli anlamlar katmıştır. 2023'e kadar da ihtiyaç duyulan bu konularla ilgili reformların yaklaşık yüzde 50'si hayata geçti. Elbette en yeni reform, en iyi uygulamadır. Hakim savcılarımızdan da milletimizin beklentisi; bu konudaki adımların en başarılı şekilde uygulanması. Öyle bir sinerji var. Hakim savcılarımız da yargı da bu anlamda trendin her geçen gün 2023'e kadar daha olumlu şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.