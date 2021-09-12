Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2021 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 17:21
    ABONE OL

    Son dakika: Çorum'da akılalmaz olay! 5 saatte 400 lira toplayan dilenci zabıtayı görünce koşarak kaçtı!

    Çorum'da zabıtanın dilencilere yönelik uygulamasında, 5 saatte 400 TL topladığı tespit edilen ve engelli maaşı da aldığı belirlenen H.K.'ye cezai işlem uygulandı.

    5 saatte 400 TL! Zabıtayı görünce koşarak kaçtı

    İşlemlerinin ardından yine dilenen H.K., zabıtayı görünce koşarak kaçtı.

    Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. Sokakta dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürüldü. H.K.'nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K.'nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.

    ÇIKAR ÇIKMAZ YİNE DİLENDİ
    Öte yandan H.K., hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi'nde yine dilenmeyi sürdürdü. Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K'nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor
    Haberler Güncel Son dakika: Çorum'da akılalmaz olay! 5 saatte 400 lira toplayan dilenci zabıtayı görünce koşarak kaçtı!
        SON DAKİKA