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    CHP'nin İslam nefreti bitmiyor! Radikal Kemalistler İstanbul'un göbeğinde Yunan Sirtaki'si oynatmış

    CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Yunan bayrağının renklerini giyinen bir gruba Sirtaki oynattığı görüntüler tekrar gündeme geldi. Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde muhafazakarları aşağılamaya çalışan azılı Kemalist ÇYDD ile CHP'li belediyen çarşaflı Türk kadınını zincire vurma alçaklığına imza atmıştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    CHP’liler İstanbul’un göbeğini Atina’ya çevirmişti!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliğinde çarşaflı Türk kadınının zincirle bağlanması akıllara CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Sirtaki rezaletini getirdi.

    YUNAN BAYRAKLI SİRTAKİ DEMEK!

    3.5 yıl önce CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Kent Konseyi Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir etkinlik düzenlenmişti.

    Etkinlikte üzerlerine Yunan bayrağını temsil eden mavi-beyaz renkli kıyafetler giyen bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynamıştı.

    İslam'a karşı kin ve nefret besleyen radikal Kemalistlerin ülkedeki kutuplaştırmayı artıran "adınız Yorgo olurdu" klişesinin gerçek dışı, temelsiz ve içi boş bir söylem olarak önümüze getirilmesinin kötü niyetli olduğu ortada...

    NE OLMUŞTU?

        Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu yıl dönümünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) CHP'li Edremit Belediyesi'nin bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği müsamerede, çarşaf tesettürü giyinen Türk kadını zincire vurulmuş ve muhafazakarlar gerici olarak aşağılanmıştı.

        Skandal gösteriye müdahale etmeyen Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmıştı.

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