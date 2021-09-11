CHP'nin İslam nefreti bitmiyor! Radikal Kemalistler İstanbul'un göbeğinde Yunan Sirtaki'si oynatmış

İslam'a karşı kin ve nefret besleyen radikal Kemalistlerin ülkedeki kutuplaştırmayı artıran "adınız Yorgo olurdu" klişesinin gerçek dışı, temelsiz ve içi boş bir söylem olarak önümüze getirilmesinin kötü niyetli olduğu ortada...

NE OLMUŞTU?