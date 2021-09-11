CHP'nin İslam nefreti bitmiyor! Radikal Kemalistler İstanbul'un göbeğinde Yunan Sirtaki'si oynatmış

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinliğinde çarşaflı Türk kadınının zincirle bağlanması akıllara CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Sirtaki rezaletini getirdi.
YUNAN BAYRAKLI SİRTAKİ DEMEK!
3.5 yıl önce CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Kent Konseyi Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir etkinlik düzenlenmişti.
Etkinlikte üzerlerine Yunan bayrağını temsil eden mavi-beyaz renkli kıyafetler giyen bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynamıştı.
İslam'a karşı kin ve nefret besleyen radikal Kemalistlerin ülkedeki kutuplaştırmayı artıran "adınız Yorgo olurdu" klişesinin gerçek dışı, temelsiz ve içi boş bir söylem olarak önümüze getirilmesinin kötü niyetli olduğu ortada...
NE OLMUŞTU?