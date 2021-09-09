CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'çağ dışı' gösteri: Çarşaflı kadını zincire bağladılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sergilenen bir gösteri vicdanları yaraladı.
Söz konusu skandal gösteride sözde sembolik olarak beyaz giymiş üzerinde siyah çarşaf örtülü bir genç kız zincire vuruldu.
Törende yaşanan o anlar birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
"TÜRK KADININA ZİNCİR VURULMASI NEREDE GÖRÜLMÜŞ?"
AK Parti Grup Sözcüsü ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, genç kızın zincire vurulmasıyla ilgili "Tarihte görülmemiş bir şey, Türk kadınına nerede görülmüştür zincir vurulması" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.
ÇAĞ DIŞI GÖSTERİYE CHP'DEN AKLAMA!
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'çağ dışı' gösterisini aklama çabasına girişti.