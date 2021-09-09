CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'çağ dışı' gösteri: Çarşaflı kadını zincire bağladılar





Arslan, "Bu bir mizansendir. Biz burada katılmak isteyenleri tespit ediyoruz. Esnaflarla beraber,burada yapılacak gösterilerden sorumlu değiliz. Burada o günleri hatırlatarak özgürlüğün nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Kimseyi rahatsız edecek bir şey yok. Ben çok anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Büro Memur-Sen Balıkesir Şube Başkan Yrd. Muhammet Seyfettin Çiftçi, Edremit'teki skandal mizansene ilişkin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne çok sert tepki gösterdi.



İşte Çiftçi'nin açıklamasından satır başları;



Edremit' in Düşman İşgalinden kurtuluşu torenlerin de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına düzenlenen Halk Oyunları gösterisinde, ÇARŞAF giydirilmiş bir bayanın ZİNCİRLERE vurulması ile başlayan gösteri, oyunun sonunda ÇARŞAF içerisinden çıkan açık bir Bayana dönüşerek neyi amaçlamaktadır! Bunun Edremit in düşman işgalinden kurtuluşu ile ne alakası vardır!

Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk' un manevi değerini kendine siper ederek, bu halka hakaret edemezsiniz! Kurtuluş törenin de bile insanların inancı ile alay edecek kadar ileri giden bu zihniyete, kamu yetkilileri nasıl müsade etmektedir!

Bu gösteriler hiç mi incelemeden geçmedi! Nereden tutsan elde kalacak bu olayla ilgili umarım inceleme başlatılır ve vicdanlar binebze olsun soğutulur... Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız!