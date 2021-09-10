KADEM'den çarşaflı kadını zincire bağlayan Edremit'teki insanlık dışı gösteriye suç duyurusu

KADEM tarafından yapılan açıklamada, cumhuriyeti ve özgürleşmeyi kadının kıyafeti üzerinden okumanın ilkellik olduğu belirtilerek, "Bugün bu topraklarda esaret altında yaşamıyorsak, bunu, çarşafıyla cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde omuz omuza çarpışan Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz" denildi.
Sabah'ın haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi tarafından düzenlenen tören, skandal bir gösteriye sahne olmuştu. Çarşaflı bir Türk kadınının diz çöktürülerek zincire vurulduğu, sonra da zincirden ve çarşaftan kurtularak özgürleştiği teması işlenen gösteriye tepkiler dinmiyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de skandal gösteriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. KADEM avukatları, suç duyuru dilekçelerini Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.
SÖZDE ÖZGÜRLÜK GÖSTERİSİ
Suç duyurusunun ardından İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklama yapan KADEM üyeleri, kutuplaştırıcı, ötekileştirici, halkı kin ve nefrete sürükleyen her türlü eylem ve söze karşı mücadele ettiklerini dile getirdi. Açıklamada, "Sözde özgürlük gösterisinde, çarşaflı bir Türk kadını diz çöktürülerek zincire vurulmuş, ardından zincirden ve çarşaftan kurtularak özgürleştiği mesajı verilmiştir. Türk halkının topyekün verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Türk halkı, özgürlük mücadelesini inanç ve değerlere karşı değil, bu değerleri hedef alan düşmana karşı vermiştir" denildi.