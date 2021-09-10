KADEM'den çarşaflı kadını zincire bağlayan Edremit'teki insanlık dışı gösteriye suç duyurusu

NENE HATUNLARA, KARA FATMALARA, ŞERİFE BACILARA BORÇLUYUZ

Açıklamada, cumhuriyeti ve özgürleşmeyi, kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmenin ilkellik olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: "Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır. Toplumsal barışın sağlanması da bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabilecektir. Unutulmamalıdır ki bugün bu topraklarda esaret altında yaşamıyorsak, bunu, çarşafıyla cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde omuz omuza çarpışan Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz."

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERSİNLER

KADEM'in açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Özgürlüğü örtünmemek zanneden, çağdaşlığı örtülü kadınlara hakarette arayan bu zihniyete karşı KADEM olarak bizler, Türk devletinin esaslarını, Türk milletinin hassas değerlerini aşağılayan, toplumu ayrıştıran, ötekileştiren ve halk arasında kin ve nefret tohumları eken kişi ve kurumlarla mücadelede kararlıyız. Başta Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi olmak üzere, anaokulu müsameresi seviyesindeki bu hakaret ve aşağılamada payı olan herkesten yargı önünde hesap sorulması için az önce suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen süreçte de olayın takipçisi olacağız. Tüm basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını ve Türk halkını, bu çarpık zihniyete karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz."