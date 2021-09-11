GÜNCEL HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurt etkisi altına girecek! 12-16 Eylül

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı