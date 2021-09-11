Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2021 06:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 06:47
    ABONE OL

    GÜNCEL HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurt etkisi altına girecek! 12-16 Eylül

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde, Osmaniye, Ordu, Artvin, Hatay, Ardahan, Kahramanmaraş ve Samsun'da yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. 5 gümlük hava durumu tahmininde ise salı gününden sonra yurdun yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurt etkisi altına girecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 31°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 28°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SAMSUN °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 30°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

                12 EYLÜL 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU

                14 EYLÜL 2021 SALI HAVA DURUMU
                    Sürdürülebilir büyüme için düğmeye basıldı
                    Haberler Güncel GÜNCEL HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurt etkisi altına girecek! 12-16 Eylül
                        SON DAKİKA