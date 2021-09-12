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    • Güncel
    • 12.09.2021 13:59
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    • 12.09.2021 14:03
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    12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'ın kapılarını 38 yıl sonra A Haber açtı

    Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Çanakkale'de bulunan ve o dönem siyasetçilerin ve devlet adamlarının zorla tutulduğu 38 yıldır girilemeyen Zincirbozan'ın kilidini, A Haber açtı. İşte canlı yayında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Zincirbozan...

    12 Eylül’ün simgesinin kilidini 38 yıl sonra A Haber açtı

    A Haber ekibi Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. Darbe tarihinin kapılarını A Haber açtı.

    12 Eylül darbesinin simgesi olan 16 siyasetçinin mahkum edildiği Zincirbozan'ın kilidi açıldı.

    Süleyman Demiral, Deniz Baykal gibi siyasetçiler burada tutuldu. 12 Eylül'ün kırılma noktası Zincirbozan'da siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı? A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.

    BİR İLKE İMZA ATILDI
    Ulak, "A Haber olarak Türk televizyonculuk tarihinde bir ilke imza atıyoruz. 38 yıl boyunca girilmeyen Zincirbozan'a giriyoruz. Süleyman Demirel başta olmak üzere çok sayıda siyasi 121 gün boyunca burada sürgün yaşadı alıkonuldu." ifadelerini kullandı.

    12 Eylül darbesinin en yakın tanığı ve 23 yıldır girilemeyen tesisten görüntüler...

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Türk demokrasisinin ve ülkücü hareketin büyük zulme uğradığı kıyıma uğradığını 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü. Geriye doğru baktığımızda hem Türk demokrasisine adına hem de ülkücü hareketin hangi badireleri atlattıklarını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        "NATO DARBESİDİR! ARKASINDA..."
        Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç: 12 Eylül, 27 Mayıs veya 12 Mart 1971 ara rejim muhtırasından sonra Türkiye'ye doğru yapılmış bir NATO darbesidir. Arkasında ABD ve İngiltere var. Türkiye başkanlık modeliyle en büyük devrimi yapmıştı. Çankaya vesayetçi odakların kontrolünden çıkmıştır. Aziz millet bizzat Cumhurbaşkanını seçerek tarihin en büyük devrimini yapmıştır. Şimdi o devrimin sonuçlarını yaşıyoruz.
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