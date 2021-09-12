12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'ın kapılarını 38 yıl sonra A Haber açtı

A Haber ekibi Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. Darbe tarihinin kapılarını A Haber açtı.
12 Eylül darbesinin simgesi olan 16 siyasetçinin mahkum edildiği Zincirbozan'ın kilidi açıldı.
Süleyman Demiral, Deniz Baykal gibi siyasetçiler burada tutuldu. 12 Eylül'ün kırılma noktası Zincirbozan'da siyasilerin 121 günlük esaretinde neler yaşandı? A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.
BİR İLKE İMZA ATILDI
Ulak, "A Haber olarak Türk televizyonculuk tarihinde bir ilke imza atıyoruz. 38 yıl boyunca girilmeyen Zincirbozan'a giriyoruz. Süleyman Demirel başta olmak üzere çok sayıda siyasi 121 gün boyunca burada sürgün yaşadı alıkonuldu." ifadelerini kullandı.
12 Eylül darbesinin en yakın tanığı ve 23 yıldır girilemeyen tesisten görüntüler...