12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'ın kapılarını 38 yıl sonra A Haber açtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Türk demokrasisinin ve ülkücü hareketin büyük zulme uğradığı kıyıma uğradığını 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümü. Geriye doğru baktığımızda hem Türk demokrasisine adına hem de ülkücü hareketin hangi badireleri atlattıklarını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"NATO DARBESİDİR! ARKASINDA..."

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç: 12 Eylül, 27 Mayıs veya 12 Mart 1971 ara rejim muhtırasından sonra Türkiye'ye doğru yapılmış bir NATO darbesidir. Arkasında ABD ve İngiltere var. Türkiye başkanlık modeliyle en büyük devrimi yapmıştı. Çankaya vesayetçi odakların kontrolünden çıkmıştır. Aziz millet bizzat Cumhurbaşkanını seçerek tarihin en büyük devrimini yapmıştır. Şimdi o devrimin sonuçlarını yaşıyoruz.