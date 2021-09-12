12 Eylül’de işkence gördüğü cezaevinde dehşeti anlattı: 13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adi işkenceleri yaptılar

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 sene geçti.
YAKLAŞIK 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 50 KİŞİ İDAM EDİLDİ
Darbe sonrası cezaevlerinde işkence sonucu 171 kişi olmak üzere yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise idam edildi.
O dönem Ülkücülerin önde gelen isimlerinden Mahir Damatlar, tam 41 sene sonra mahkum olarak kaldığı ve türlü işkencelere tanık olduğu Ulucanlar Cezaevi'ni ziyaret etti. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Ülkü Ocakları yöneticilerinden olan Damatlar, "O zamanlar malum olaylar döneminde zaman zaman biz buraları ziyaret ederdik. Zorunlu ziyaretler olurdu. Şimdi de 40 yıl sonra tekrar eski hatıraları yad ederek bir daha yaşanmaması gereken olayları tekrar dile getirmeye çalışıyoruz" dedi.
"YAŞADIĞIMIZ İHANETLERİN DEĞİŞİK BİR ŞEKLİ DE O ZAMAN VARDI"
Ulucanlar Cezaevi'nin ibretlik bir yer olduğunu dile getiren Damatlar, "Gerçekten olmaması gereken olaylar 1980 öncesinde hepimizin yolunu bir şekilde buraya düşürüyordu. Yaşadığımız ihanetlerin değişik bir şekli de o zaman vardı. Ortada bir devlet görüntüsü olmadığı için bizler hem okullarımızda okuyabilmek için hem evlerimize rahat gidebilmek için mecburen tedbirler alıyorduk. O tedbirler olayları getiriyordu. Çatışma oluyordu mutlaka ve o çatışmalarda da kanun devreye giriyordu, biz buralara mahkum olarak getiriliyorduk" diye konuştu.