12 Eylül’de işkence gördüğü cezaevinde dehşeti anlattı: 13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adi işkenceleri yaptılar



"GEÇMİŞTEKİ BU KARANLIK GÜNLERİ BİLMEMİZ LAZIM Kİ O GELECEĞE DAHA NET BİR ŞEKİLDE BAKALIM"

Temennisinin bir daha o günlerin yaşanmaması olduğunu belirten Damatlar, "Umarım biz hep ileriye bakarız ve kendi gücümüzün farkında oluruz. Biz bu bölgenin büyük bir devletiyiz. Bunu kavradığımız zaman gençlerimiz uzayda Akıncı'yı uçuruyorlar. Artık kendimizi tanımalıyız ve bilmeliyiz. Bugün 40 sene evvelinden bahsettik. Aslında normalde ben geçmişi çok konuşmuyorum, istikbale yöneliyorum. Mutlaka geçmişteki bu karanlık günleri bilmemiz lazım ki o geleceğe daha net bir şekilde bakalım" şeklinde konuştu.

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