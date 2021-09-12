Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2021 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 12:43
    ABONE OL

    AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Her darbe millet düşmanlığıdır

    Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. Çelik, "Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Her darbe millet düşmanlığıdır

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranların Türkiye'ye silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık ettiklerini belirtti.

    Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanlarının demokrasiye birçok kez saldırdığını belirten Çelik, her darbenin millet düşmanlığı olduğuna, darbeler ile vatanseverliğin bir arada olamayacağına işaret etti. Kendi milletine silah çekenlerin Türkiye'ye düşmanlık ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

    "Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Metro inşaatı göçtü! Mahalleli İBB’ye tepki gösterdi
    Haberler Güncel AK Parti'den 12 Eylül mesajı: Her darbe millet düşmanlığıdır
        SON DAKİKA