Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu vurgulayarak, "Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir" dedi.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, Mersin Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile bürokratlar tarafından karşılanan Özer, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, 6 Eylül tarihinde 81 ilde, 57 bin 108 okulda yüz yüze eğitime başlandığını hatırlattı.
"SADECE 198 OKULDA VAKA VE YAKIN TEMAS NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ"
57 bin 108 okulda 850 bin derslik bulunduğunu kaydeden Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirlenen kriterler çerçevesinde, tüm okullarda Covid kriterlerine riayet edilerek 1 haftanın tamamlandığını belirtti. Dün Adana'da da ifade ettiği üzere, 850 bin derslikte sadece 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydeden Özer, "Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde Covid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitime devam ederken, uyulması gereken kuralların çoğu, faklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.