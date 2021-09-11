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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası'nda inceleme

    Son dakika haberine göre İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na geçti.

    Başkan Erdoğan’dan AKM’de inceleme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

    Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.


    Başkan Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na geçti.



    Erdoğan 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda incelemeler yaptı.

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