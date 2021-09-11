Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2021 20:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 20:21
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı'ndan '11 Eylül' açıklaması: Bir kez daha şiddetle kınıyoruz

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri’nden ’11 Eylül’ açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bir açıklama yayınladı.

    Bakanlıktan, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü ve terörizmle mücadele hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz. 11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası iş birliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan '11 Eylül' açıklaması: Bir kez daha şiddetle kınıyoruz
        SON DAKİKA