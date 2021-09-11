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    • 11.09.2021 20:02
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    İŞKUR GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB 4.346 işçi alımı kura sonuç ekranı!

    GSB 2021 senesinde İŞKUR aracılığı ile toplamda 4 bin 346 işçi personel alımı meydana getirecek. Binlerce fert bakanlığın açık güvenlik ve temizlik görevlisi kadrolarına girebilmek için başvurularını tamamladı. Gözler ise kura çekimlerine çevrildi. GSB işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak. Peki GSB 4 bin 346 işçi personel alımı kura çekimi başladı mı? 2021 GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne vakit açıklanacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    İŞKUR GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine alınacak 4 bin 346 işçi personel için kura çekimi yapılacak. Kura sonuçlarına göre ismi çıkanlar güvenlik ve temizlik görevlisi olarak bakanlık kadrolarına girecek. 2021 GSB kura çekimi için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki GSB 4 bin 346 işçi personel alımı kura çekimi başladı mı? 2021 GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?



    GSB KURASI NE ZAMAN? İŞKUR GSB KURA SONUÇ TARİHİ!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilecek Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi, adaylar şimdi kura sonuç tarihini odaklandı. GSB personel alımı kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılan Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda gerçekleştirilecek. GSB personel alımı kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.

    Yapılan açıklamada GSB sürekli işçi alımının detaylarında şu ifadelere yer verildi; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

        Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

        a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

        a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

        b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)
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        Haberler Güncel İŞKUR GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? GSB 4.346 işçi alımı kura sonuç ekranı!
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