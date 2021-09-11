Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine alınacak 4 bin 346 işçi personel için kura çekimi yapılacak. Kura sonuçlarına göre ismi çıkanlar güvenlik ve temizlik görevlisi olarak bakanlık kadrolarına girecek. 2021 GSB kura çekimi için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki GSB 4 bin 346 işçi personel alımı kura çekimi başladı mı? 2021 GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?