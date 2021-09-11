Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine alınacak 4 bin 346 işçi personel için kura çekimi yapılacak. Kura sonuçlarına göre ismi çıkanlar güvenlik ve temizlik görevlisi olarak bakanlık kadrolarına girecek. 2021 GSB kura çekimi için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki GSB 4 bin 346 işçi personel alımı kura çekimi başladı mı? 2021 GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB KURASI NE ZAMAN? İŞKUR GSB KURA SONUÇ TARİHİ!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilecek Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi, adaylar şimdi kura sonuç tarihini odaklandı. GSB personel alımı kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılan Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda gerçekleştirilecek. GSB personel alımı kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.
Yapılan açıklamada GSB sürekli işçi alımının detaylarında şu ifadelere yer verildi; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir.