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    • 10.09.2021 22:55
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    Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiriyle duygulandı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kaharamanmaraş'ta 81 ilden gelen gençlerle buluştu. Buluşmada Başkan Erdoğan'ın kendi seslendirdiği Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiiri dinletildi. O anlarda duygulanan Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ı duygulandıran şiir

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan daha sonra Kaharamanmaraş'ta 81 ilden gelen gençlerle buluştu.

    Buluşmada Başkan Erdoğan'ın kendi seslendirdiği Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiiri dinletildi.

    TÜM ANNELER İÇİN OKUMUŞTU
    Başbakan Erdoğan, "İçimde kaynayan bir mahşer var, mahşer bir de annelerin gönlünde kaynar" dizesiyle devam eden şiiri annesi Tenzile Erdoğan başta olmak üzere tüm annelere okumuştu.

    KASET HEDİYE EDİLDİ
    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan Başkan Erdoğan'a kasedin orjinalini de hediye etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN DUYGULANDI
        O anlarda duygulanan Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

        İşte o şiir

        Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair

        ``Telgrafın tellerini kurşunlamalı''
        Öyle değildi bu türkü bilirim
        Bir de içime
        -Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen-
        Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek
        Bazan gelmesi beklenen bazan ansızın çıkagelen
        Haberler bilirim mektuplar bilirim.

        Gamdan dağlar kurmalıyım
        Kayaları kelimeler olan
        Kırk ikindi saymalıyım
        Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarıma
        Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından
        Baştan ayağa ıslanmalıyım
        Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.

        İçimde kaynayan bir mahşer var
        Bu mahşer bir de annelerinin kalbinde kaynar
        Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde
        Ya da çamaşır sererken bahçelerinde
        Birden alıverirler kara haberini
        Okul dönüşü bir trafik kazasında
        Can veren oğullarının.

        Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim
        Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş
        Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine
        Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin
        Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan
        Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde
        Örneğin Hint Okyanusu gibi derin
        İsyanın kapkara sularına dalan.

        Nice akşamlar bilirim ki
        Karanlığını
        Bir millet hastanesinde
        Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
        Başını kalorifer borularına gömmüş
        Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden
        Haber sormaya korkan
        Genç kızların yüreğinden almıştır.

        Bir de baharlar bilirim
        Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeyeceği
        Anadolu bozkırlarında
        İstanbul'dan çıkıp Diyarbekir'e doğru
        Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen
        Cesur otobüs pencerelerinden
        Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen
        Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında
        Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının
        Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken
        Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen.

        Yazlar bilirim memleketime özgü
        Yiğit köy delikanlılarının
        İncir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları
        Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan
        Üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan
        Diğeri kan ter içinde yayla yollarında
        Mavzerinin demirini alnına dayamış
        Yüreği susuzluktan bunalan
        İçinden mahpushane çeşmeleri akan
        Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp
        Apansız silahına davranan
        Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
        Yazlar bilirim memleketime özgü

        Güzler bilirim ülkeme dair
        Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
        Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
        Kalbim gibi
        Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
        Titreyen kenar mahalle çocukları
        Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için
        Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.

        Kadınlar bilirim ülkeme ait
        Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak
        Göğüsleri Çukurova gibi münbit
        Dağ gibi otururlar evlerinde
        Limanlar gemileri nasıl beklerse
        Öyle beklerler erkeklerini
        Yaslandın mı çınar gibidir onlar sardın mı umut gibi.

        İsyan şiirleri bilirim sonra
        Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden
        Harfler harp düzeni almıştır mısralarında
        Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır
        Kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda
        Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır.

        Müslüman yürekler bilirim daha
        Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
        Eller bilirim haşin hoyrat mert
        Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
        Her kırışığı sorulacak bir hesabı
        Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

        Bütün bunların üstüne
        Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
        Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
        Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli
        Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
        Can kuşum, umudum, canım sevgilim.

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        Zihniyet aynı zihniyet!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiriyle duygulandı
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