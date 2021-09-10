Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2021 15:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 15:35
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta

    Başkan Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Erdoğan'ın AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şunlar:

    AYRINTILAR GELİYOR...




    ERDOĞAN'IN MARAŞ PROGRAMI
    Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.



    Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanında 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Soyer’in akılalmaz rant trafiği!
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar
        SON DAKİKA