SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

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Başkan Erdoğan'ın AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şunlar:



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ERDOĞAN'IN MARAŞ PROGRAMI

Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.







Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanında 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak.



