Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Taciz ve tecavüzün kol gezdiği partilerin derdi insan değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampına bir videomesaj gönderdi.
CHP'YE GÖNDERME
CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına gönderme yapan Başkan Erdoğan, "Taciz ve tecavüzün kol gezdiği partilerin derdi insan değildir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şöyle:
AK Parti Kadın Kollarımızın değerli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kadın Kolları Başkanlığımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ile İl Başkanları için düzenlediği Eğitim ve İstişare Toplantısının teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Geçtiğimiz 20 yılda kadın kollarımızın bünyesinde her kademede görev alan, sorumluluk üstlenen, çalışmalara bilfiil iştirak eden tüm hanım kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımız arasında darı bekaya irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son kongrelerimizde yeni görev üstlenen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."
"BU KUTLU MÜCADELENİN SANCAKTARLIĞINI DA HEP KADINLARIMIZ YAPMIŞTIR"
AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir.
"KADIN KOLLARIMIZI PARTİ TEŞKİLATIMIZIN 3 ANA OMURGASINDAN BİRİ HALİNE GETİRDİK"
"Ülkemizde eğitimden iş hayatına, her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kurulduğumuz günden itibaren, kadın kollarımızı parti teşkilatımızın 3 ana omurgasından biri haline getirdik. Elbette bu kolay bir mücadele olmadı. Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci AK Parti Genelbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadele ile kırdık. Hanımların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri elbette önemli görüyoruz. Ama gidecek daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ ALMAMIZ GEREKİYOR"
"AK Parti'nin açtığı yol sayesinde Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tabi bu aynı zamanda sizlerin sorumluluğunu da artırıyor. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar, gece gündüz sahada olmamız hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum. Tek bir anımızı dahi boş geçirmememiz gereken bir döneme girdik. Kadın elinin değdiği her iş gibi, siyasetin de bereketlendiğine, renklendiğine, merhamet ve adalet temelinde geliştiğine inanıyorum.