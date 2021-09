Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Taciz ve tecavüzün kol gezdiği partilerin derdi insan değildir

"DERTLERİ KADIN DA DEĞİL, İNSAN DA DEĞİL"

Ne kadar bizi taklit ederlerse etsinler diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, hala riyakar, hala kibirli olduğunu yaşanan pek çok örnekten sizler de görüyorsunuz, biliyorsunuz. Tacizin, tecavüzün, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir. Bunların tek derdi, kendi kişisel hırslarını, çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır, artırmaktır. Şayet kadını bizim gördüğümüz gibi eşrefi mahlukat insan oğlunun yarısı, en şerefli konum olan anne, eş, evlat, hayatın her alanda birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi, önce bu çirkinliklere engel olurlardı. Milletimize bunların gerçek yüzünü gösterdiğimizde AK Parti'nin farkı kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

"SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Türkiye'yi 19 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı esere, hizmete, yatırıma kavuşturan bir parti olarak, kadınlara hayatın her alanında sağladığımız kazanımları milletimize iyi anlatmalıyız. Unutmayınız, bizim hakikatlerle doldurmadığımız her boşluk, karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, algı yönetimlerinin istilasına uğrayacaktır. Ülkemize de kadınlarımıza da partimize de bu kötülüğün yapılmasına seyirci kalamayız. İşte bunun için sizlerin katkısına, gayretine, desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.