Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Taciz ve tecavüzün kol gezdiği partilerin derdi insan değildir

"KADIN KOLLARIMIZI PARTİ TEŞKİLATIMIZIN 3 ANA OMURGASINDAN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

"Ülkemizde eğitimden iş hayatına, her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kurulduğumuz günden itibaren, kadın kollarımızı parti teşkilatımızın 3 ana omurgasından biri haline getirdik. Elbette bu kolay bir mücadele olmadı. Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci AK Parti Genelbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadele ile kırdık. Hanımların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri elbette önemli görüyoruz. Ama gidecek daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

"AK Parti'nin açtığı yol sayesinde Türk siyasetinin tamamında kadınların temsilinin arttığına şahit olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tabi bu aynı zamanda sizlerin sorumluluğunu da artırıyor. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar, gece gündüz sahada olmamız hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum. Tek bir anımızı dahi boş geçirmememiz gereken bir döneme girdik. Kadın elinin değdiği her iş gibi, siyasetin de bereketlendiğine, renklendiğine, merhamet ve adalet temelinde geliştiğine inanıyorum.