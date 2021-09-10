Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Türkiye Sübye tarifi! Ayvalık Cunda usulü beğendili sübye nasıl yapılır?

SÜBYE BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Birden fazla kollara sahip bir balık olduğu için, gözünüz biraz korkabilir. Fakat en kolay ve pratik haliyle sübye temizleme yöntemleri, bu başlıkta size yardımcı olmak için yer alıyor.

Öncelikle pişirilecek balıkları bir gece suda bekletmelisiniz. Suda bekleyen balığın derisi, daha kolay temizlenecektir. Kesme işlemine başlamadan önce, eldiven kullanmanız daha iyi olacaktır. Zira mürekkep keseleri patlayabilir.

Kesme tahtasında bekleyen balığın gözlerini, gaga kısmını ve kıkırdağını vücuttan ayırın. Sonrasında deriyi ikiye kesin ve kemiği çıkarın. Mürekkep keselerinin de içinde bulunduğu iç organlarını temizleyin.

Keseleri çıkarmak için, balığın kafasından zıt yöne doğru çekebilirsiniz. Mürekkep keseleri patladığı zaman endişe etmeyin. Biraz sudan geçirdiğiniz zaman yeniden temiz olacaktır.

Organları temizlenen balığı dilimleyin. Dilimlenen balığı, pişirme yönteminize göre hazırlayabilirsiniz.