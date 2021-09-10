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    Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Türkiye Sübye tarifi! Ayvalık Cunda usulü beğendili sübye nasıl yapılır?

    Akşam kuşağı seyircileri tarafından sübye tarifi merak edilerek araştırılmaya başlandı. TV8'in meşhur ve sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda beğendili sübye yemeği gündeme geldi. Ayvalık Cunda restoranlarının meze menüsünde önünüze çıkacak bir diğer mezelerden birisi de beğendili sübye. Bugün yapılan sübye lezzeti yoğun ilgi gördü ve izleyiciler malzemeleri, nasıl yapıldığını araştırır oldu. Peki, Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Sübye tarifi! Ayvalık usulü beğendili sübye nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Türkiye Sübye tarifi!

    TV8'in meşhur ve sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda beğendili sübye yemeği gündeme geldi. Ayvalık Cunda restoranlarının meze menüsünde önünüze çıkacak bir öteki mezelerden birisi de beğendili sübye. Bugün meydana getirilen sübye lezzeti yoğun ilgi gördü ve izleyiciler malzemeleri, nasıl yapıldığını araştırır oldu. Peki, Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Sübye tarifi! Ayvalık usulu beğendili sübye nasıl yapılır?

    SÜBYE NEDİR?

    Bir adı da mürekkep balığıdır. Kalamar, Sübye ve Ahtapot aynı familyadan deniz ürünleridir. Rengi kirli sarı, siyah şeritleri ile kahverengine çalar. Şeritler veya halkalar halinde kesilerek mercan, çipura karagöz gibi balıkların avında kullanılır. Eti sert olduğundan iğneden kolay çıkmaz ve balıklar kolaylıkla tutulur.

    Sübye denilince bir akla gelen şey ise tatlılarda kullanılan malzemedir. Pirinç sübye olarak adlandırılan bu ürün kıvamı en iyi vermesi ile tercih edilir. Bir de sübye şerbeti vardır bilinen. Sübye şerbeti ya da kavun çekirdeği şerbeti olarak bilinen bu lezzet yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifi. Sübye şerbeti tarifi için ilk yapmanız gereken kavun çekirdeklerini güneşte kurutmak olacak.

        BEĞENDİLİ SÜBYE NASIL YAPILIR?

        Ayvalık restoranlarının meze menüsünde önünüze çıkacak bir diğer mezelerden birisi de beğendili sübye. Sübye, genellikle kalamarla karıştırılan bir deniz böceği türü. Ayıklanan sübyelerin defneyaprağı ve şaraplı suda haşlanmasından sonra, kese gibi olan kısmına karides ve beğendi konmasıyla yapılıyor.

        SÜBYE BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

        Birden fazla kollara sahip bir balık olduğu için, gözünüz biraz korkabilir. Fakat en kolay ve pratik haliyle sübye temizleme yöntemleri, bu başlıkta size yardımcı olmak için yer alıyor.

        Öncelikle pişirilecek balıkları bir gece suda bekletmelisiniz. Suda bekleyen balığın derisi, daha kolay temizlenecektir. Kesme işlemine başlamadan önce, eldiven kullanmanız daha iyi olacaktır. Zira mürekkep keseleri patlayabilir.

        Kesme tahtasında bekleyen balığın gözlerini, gaga kısmını ve kıkırdağını vücuttan ayırın. Sonrasında deriyi ikiye kesin ve kemiği çıkarın. Mürekkep keselerinin de içinde bulunduğu iç organlarını temizleyin.

        Keseleri çıkarmak için, balığın kafasından zıt yöne doğru çekebilirsiniz. Mürekkep keseleri patladığı zaman endişe etmeyin. Biraz sudan geçirdiğiniz zaman yeniden temiz olacaktır.

        Organları temizlenen balığı dilimleyin. Dilimlenen balığı, pişirme yönteminize göre hazırlayabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Türkiye Sübye tarifi! Ayvalık Cunda usulü beğendili sübye nasıl yapılır?
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