Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Türkiye Sübye tarifi! Ayvalık Cunda usulü beğendili sübye nasıl yapılır?

TV8'in meşhur ve sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda beğendili sübye yemeği gündeme geldi. Ayvalık Cunda restoranlarının meze menüsünde önünüze çıkacak bir öteki mezelerden birisi de beğendili sübye. Bugün meydana getirilen sübye lezzeti yoğun ilgi gördü ve izleyiciler malzemeleri, nasıl yapıldığını araştırır oldu. Peki, Sübye nedir, nasıl yapılır? 10 Eylül Masterchef Sübye tarifi! Ayvalık usulu beğendili sübye nasıl yapılır?
SÜBYE NEDİR?
Bir adı da mürekkep balığıdır. Kalamar, Sübye ve Ahtapot aynı familyadan deniz ürünleridir. Rengi kirli sarı, siyah şeritleri ile kahverengine çalar. Şeritler veya halkalar halinde kesilerek mercan, çipura karagöz gibi balıkların avında kullanılır. Eti sert olduğundan iğneden kolay çıkmaz ve balıklar kolaylıkla tutulur.
Sübye denilince bir akla gelen şey ise tatlılarda kullanılan malzemedir. Pirinç sübye olarak adlandırılan bu ürün kıvamı en iyi vermesi ile tercih edilir. Bir de sübye şerbeti vardır bilinen. Sübye şerbeti ya da kavun çekirdeği şerbeti olarak bilinen bu lezzet yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifi. Sübye şerbeti tarifi için ilk yapmanız gereken kavun çekirdeklerini güneşte kurutmak olacak.