İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran Eray Çakın tahliye edildi

Hakim, Gaziosmanpaşa Belediyesinin davaya katılma talebi konusunu ise bu aşamada karara bağlamadı. Duruşma 21 Ocak'a ertelendi.

"BURADA NE İŞİNİZ VAR" DİYE SALDIRDI

6 Haziran'da Nişantaşı Mıstık Parkında arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya Eray Çakın'ın, başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz.